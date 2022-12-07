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Haberler Yaşam Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...
Giriş Tarihi: 07.12.2022 06:24 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 06:25

Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Son dakika haberleri: Tinder avcısı Sierra Lioneli Alie Koroma'nın Belçikalı Profesör Carolina Berrocal'dan tırtıkladığı 7.5 milyon liranın 5 milyonuyla İstanbul Aksaray'da 5 milyon lira sermayeli "Salone Turk" adlı eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'nde siyaset okuyan Koroma'nın aynı zamanda Belçikalı profesörden aldığı paralarla evlendiği öğrenildi. Koroma'nın profesörü kandırmak amacıyla açtığı sahte hesaplarda kullandığı fotoğrafların da Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.

DENİZ YUSUFOĞLU
Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Son dakika haberleri: Popüler arkadaşlık uygulaması Tinder'da çok sayıda kadını milyonlarca dolar dolandıran İsrailli Simon Leviev vakasının bir benzeri İstanbul'da yaşandı. Rotterdam Uluslararası İş Fakültesinde profesör olan Carolina Berrocal 2 çocuğunun babasını 2020'de kaybedince bunalıma girdi.

Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı

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Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

"İSTANBUL'A GİTTİM" BAHANESİ

İstanbul'a geldiğini iddia eden adam, makine alımı için ödeme yapmak istediğini, hesabında 690 bin dolar olduğu halde internet iyi çekmediği için yapamadığını iddia ederek profesörden firmaya 300 bin dolar göndermesini rica etti.

Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Erkek arkadaşını zor durumda bırakmak istemeyen Berrocal, parayı atmıştı. Otelde mahsur kaldım, hesabım bloke edildi gibi çeşitli bahanelerde yaklaşık 7 Milyon 500 bin lira dolandırdı.

Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

HOLLANDALI İŞ ADAMI YERİNE AFRİKALI ÖĞRENCİ ÇIKTI

Durumdan şüphelenen kadın, bu son diyerek transferi yaptı ve gönderdiği paraların hepsini geri istemişti. Anderson, düzenlendiği sahte belge ile kendisine 10 milyon dolar gönderildiğini belirten hesabındaki blokeyi kaldırmak için 200 bin dolar gerektiğini söyleyince; Carolina, şüphelerinin peşine düşmüştü.

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