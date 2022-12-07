Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Son dakika haberleri: Tinder avcısı Sierra Lioneli Alie Koroma'nın Belçikalı Profesör Carolina Berrocal'dan tırtıkladığı 7.5 milyon liranın 5 milyonuyla İstanbul Aksaray'da 5 milyon lira sermayeli "Salone Turk" adlı eğitim danışmanlık şirketi kurduğu ortaya çıktı. Marmara Üniversitesi'nde siyaset okuyan Koroma'nın aynı zamanda Belçikalı profesörden aldığı paralarla evlendiği öğrenildi. Koroma'nın profesörü kandırmak amacıyla açtığı sahte hesaplarda kullandığı fotoğrafların da Amerikalı yaşam koçu ve yazar Jordan Bach'e ait olduğu ortaya çıktı.