Son dakika: Tinder dolandırıcılığında ikinci perde! Ağızları açık bırakan detaylar: Çarptığı parayla bakın ne yapmış...

Belçika'da yaşayan kadın bu yıl Tinder'a üye olmuş çok geçmeden de Hollandalı Patrick Anderson ile tanışmıştı. Yol ve köprü projelerinde çalışan bir mühendis olduğunu söyleyen Anderson, makine ve parça almak için kısa süreliğine İstanbul'a seyahat edeceğini anlattı