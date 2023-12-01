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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?
Giriş Tarihi: 01.12.2023 17:44 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 18:17

SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

Son dakika haberi... Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Can Gürzap, Kartallar Yüksek Uçar, Kurtlar Vadisi Pusu ve diğer birçok hafızalara kazınan film ve dizide rol almıştı...

SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

Son dakika haberi: Tiyatro ve sinema sanatçısı Can Gürzap bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Can Gürzap'ın 79 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi.

SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

BAKAN ERSOY: TÜM SANAT CAMİAMIZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin kıymetli sanatçılarından Can Gürzap'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Devlet Tiyatrolarımızın emekli sanatçısı, sinema, dizi oyuncusu, yazar ve eğitmen Can Gürzap sanat camiamız için büyük bir kayıptır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun." dedi.

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SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

CAN GÜRZAP KİMDİR?

Can Gürzap, sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu, yazar, eğitmen. İlk tiyatro eğitimini, kendisi gibi sanatçı olan babası Reşit Gürzap'tan alan sanatçı, 1962'de Kadıköy Maarif Koleji'ni bitirdikten sonra, 1963 yılında başladığı 5 yıllık Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü'nü 1968 yılında bitirdi ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın verdiği bursla Londra'da Central School of Speech and Drama'da hem oyuncu eğitmenliği , ses nefes ve konuşma eğitimi ile çok yoğun bir şekilde reji eğitimi gördü.

SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

1970 yılında Türkiye'ye döndükten sonra Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde öğretmen, Devlet Tiyatrosunda da oyuncu ve yönetmen olarak çalışmaya başladı. 1978 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosu kurucu müdürlüğüne atandı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nün kuruluşunda yer aldı ve öğretmen olarak derslere girdi Bu okulda 3 yıl öğretmenlik yaptı. Tiyatro müdürlüğü görevi 1980 yılına kadar sürdü. 1983 yılında Turgut Özakman zamanında yeniden bu göreve atandı ve 1986 yılında tekrar ayrıldı. TRT'de radyoya birçok radyo tiyatrosu hazırladı.

SON DAKİKA | Tiyatro sanatçısı Can Gürzap hayatını kaybetti! Can Gürzap kimdir?

Ankara Devlet Konservartuarı Tiyatro Bölümü Konservatuvar 4. sınıf öğrencisiyken Ankara Devlet Tiyatrosu'ndaCüneyt Gökçer'in baş rol vermesiyle Sevgi Sanlı'nın "Menekşe Yaprağından İncinen Kız" adlı oyunda ( sonradan evleneceği)Arsen Gürzap'la beraber ve 5. Sınıfta da Güngör Dilmen'nin "Akad'ın Yayı" adlı oyunda başrol oynadı.

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