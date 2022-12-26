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SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye'den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık
Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:48
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
11:49
SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye'den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık
Son dakika... Pandemi döneminde hayata geçirilen 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Türkiye, 2021'de yakaladığı İtalya'yı 2022'de geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı" dedi.