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Giriş Tarihi: 26.12.2022 11:48 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 11:49

SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye'den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

Son dakika... Pandemi döneminde hayata geçirilen 'Güvenli Turizm Sertifikasyonu' ile turizmde yeni atılım yapan Türkiye, tarihinde ilk kez İtalya'yı geçerek dünyada en çok turistin geldiği 3'üncü ülke oldu. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, "Türkiye, 2021'de yakaladığı İtalya'yı 2022'de geçti. Buna göre bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı" dedi.

DHA
SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

Dünya turizminde uzun yıllar ilk 10'da son yıllarda ilk 5 içinde yer alan Türkiye, bu yıl ilk defa ilk 3 içine girmeyi başardı. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Dünya Turizm Örgütü'nün (UNWTO) 2022 yılı 9 aylık turizm verileri ile 2019 aynı dönem rakamlarını kıyasladığı raporla ilgili bilgi verdi. Yavuz, dünya turizm sıralamasında bu yıl önemli değişiklikler olduğunu söyledi. Pandemi öncesi ilk 10'da yer alan bazı ülkelerin dışarıda kaldığını dile getiren Yavuz, yeni ülkelerin ise listeye girdiğini söyledi.

SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

TÜRKİYE, İTALYA'YI GERİDE BIRAKTI
Türkiye'nin, İtalya'yı geride bırakarak tarihinde ilk kez dünya 3'üncülüğüne ulaştığını açıklayan Yavuz, "Henüz resmi rakamlar netleşmemekle birlikte UNWTO ülkelerinin 2022 Ocak-Eylül dönemindeki turist sayılarının 2019'a göre oranları yayımladı. 9 aylık veriler, yıl sonuna dair bir fikir vermesi açısından önemli. Çalışmamın temelini kesinleşmiş bu sayılar oluşturuyor. Henüz yayımlanmayan ekim-kasım-aralık aylarını eldeki verilerle aynı oranlarda hesaplayıp, yıl sonu simülasyonu oluşturdum" dedi.

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SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

'PANDEMİ, DÜNYA TURİZMİNİ 10 YIL GERİ GÖTÜRDÜ'
Bu yıl dünya genelinde pandemide yaşanan kaybın yüzde 70'ten yüzde 30-35'e indiğini belirten Yavuz, "2022'de yaklaşık 1 milyar kişi seyahat etti. 2021'de 447 milyon, 2020'de 409 milyon turist mevcut. 2022'de, bu iki yılın toplamından daha çok kişi seyahat etti. Dünya genelinde ancak 2011'in sayısı olan 1 milyar 3 milyona ulaşılabildi. Pandemi, dünya turizmini 10 yıl geri götürdü" diye konuştu.

SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

AKDENİZ ÖNE ÇIKTI, İLK 10'DA 6 ÜLKE
Pandeminin en çok Doğu Asya ve Pasifik bölgelerini vurduğunu, en hızlı toparlanmanın Avrupa'da yaşandığını anlatan Yavuz, "Avrupa hem en çok turist üreten hem en çok turist alan bölge oldu. 'Avrupalı Avrupa'ya seyahat etti' diyebiliriz. Pandemiyi atlatamayan Çin ve Tayland turizmden tamamen çekildi. ABD yüzde 40 civarında kayıpla üçüncülükten beşinciliğe düştü. Dünya turizminin en önemli destinasyonu olan Akdeniz'den 6 ülke ilk 10 içinde yer aldı" dedi.

SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

EN AZ KAYIP TÜRKİYE'DE
Türkiye'nin neredeyse 2019 rakamlarına ulaştığını, pandemi öncesine göre kaybı en az olan ülke olduğunu açıklayan Yavuz, "Türkiye ile birlikte Portekiz ve Yunanistan tek haneli kayıp ile yılı bitiren ülkeler oldu. İtalya yüzde 20-25 kayıpla üçüncülüğü Türkiye'ye kaptırdı. Türkiye 2021'de yakaladığı İtalya'yı, 2022'de geçti. Buna göre; bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı. İsrail ve Yunanistan, ilk kez ilk 10 içinde yer buldu" diye konuştu.

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