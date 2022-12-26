SON DAKİKA | Turizmde sıralama değişti! Türkiye’den bir ilk: O ülkeleri geride bıraktık

EN AZ KAYIP TÜRKİYE'DE

Türkiye'nin neredeyse 2019 rakamlarına ulaştığını, pandemi öncesine göre kaybı en az olan ülke olduğunu açıklayan Yavuz, "Türkiye ile birlikte Portekiz ve Yunanistan tek haneli kayıp ile yılı bitiren ülkeler oldu. İtalya yüzde 20-25 kayıpla üçüncülüğü Türkiye'ye kaptırdı. Türkiye 2021'de yakaladığı İtalya'yı, 2022'de geçti. Buna göre; bu yılın en çok turist alan ilk 3 ülkesi Fransa, İspanya, Türkiye olarak sıralandı. İsrail ve Yunanistan, ilk kez ilk 10 içinde yer buldu" diye konuştu.

