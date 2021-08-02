Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Türkiye, Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra parçalanmış cesedi bulunan 21 yaşındaki Azra'ya ağlarken, Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi. Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Sıla Yılmaz, dün sabah evlerinden iş görüşmesi yapacağım diyerek ayrıldı ve bir daha kendisine ulaşılamadı. Ağabey Ali Enes Yılmaz, kardeşinden haber alamaması üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kardeşinin sağ salim bulunmasını isteyen acılı ağabey, 'Kazasız belasız, sağ salim kardeşimin bulunmasını istiyorum' dedi. Sıla'nın Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi. Buse isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: Kuzenim Sıla Yılmaz dün sabah 09:00 dan beri kayıp ulaşamıyoruz 18 yaşında 175 boylarında 55 kilo gören duyan olursa ulaşsın lütfen yayalım. Kuzenim en son antalya şarampol tarafında görülmüş üzerinde siyah üst siyah tayt fenerbahçeli çantası var.