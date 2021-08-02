Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Son dakika haberi: Antalya'da 5 gündür aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Kentten bir kayıp haberi daha geldi. Sıla Yılmaz'dan iki gündür haber alınamıyor. İşte ayrıntılar...