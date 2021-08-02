Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok
Giriş Tarihi: 02.08.2021 14:32 Güncelleme Tarihi: 02.08.2021 15:58

Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Son dakika haberi: Antalya'da 5 gündür aranan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cinayete kurban gitti ortaya çıktı. Kentten bir kayıp haberi daha geldi. Sıla Yılmaz'dan iki gündür haber alınamıyor. İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN ÖZTÜRK
Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Türkiye, Antalya'da kaybolduktan 5 gün sonra parçalanmış cesedi bulunan 21 yaşındaki Azra'ya ağlarken, Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi.

Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Antalya'nın Kepez ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Sıla Yılmaz, dün sabah evlerinden iş görüşmesi yapacağım diyerek ayrıldı ve bir daha kendisine ulaşılamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Ağabey Ali Enes Yılmaz, kardeşinden haber alamaması üzerine polise giderek kayıp başvurusunda bulundu.

Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Kardeşinin sağ salim bulunmasını isteyen acılı ağabey, "Kazasız belasız, sağ salim kardeşimin bulunmasını istiyorum" dedi. Sıla'nın Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Son dakika: Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken Antalya'dan bir kayıp haberi daha geldi! Sıla Yılmaz'dan 2 gündür haber yok

Buse isimli Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

SON DAKİKA