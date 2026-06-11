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SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı
Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:45
SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı
Son dakika haberi: Sosyal medyaya 15 yaşın altına yasak getiren düzenleme sonrasında, Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn kontrolü için harekete geçti.