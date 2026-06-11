SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Platform, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti. Roblox, daha önce de İstanbul merkezli bir şirket kurduğunu resmi olarak tescil ettirmişti. Bu şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtması beklenen platform, yerel makamlarla doğrudan iletişim kurma ve yasal talepleri karşılama kriterlerini karşılaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılarıyla tekrar buluşabilecek.



