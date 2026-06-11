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Giriş Tarihi: 11.06.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 11.06.2026 06:45

SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Son dakika haberi: Sosyal medyaya 15 yaşın altına yasak getiren düzenleme sonrasında, Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn kontrolü için harekete geçti.

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SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Son dakika haberi: Sosyal medyaya 15 yaşın altına yasak getiren düzenleme sonrasında ilk adım Türkiye'de erişim kısıtlaması bulunan çevrimiçi oyun platformu Roblox'tan geldi.

SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Platform, 15 yaş altındaki çocukların siteye girişini engelleyen ebeveyn paneli için harekete geçti. Roblox, daha önce de İstanbul merkezli bir şirket kurduğunu resmi olarak tescil ettirmişti. Bu şekilde Türkiye'deki faaliyetlerini yasal zemine oturtması beklenen platform, yerel makamlarla doğrudan iletişim kurma ve yasal talepleri karşılama kriterlerini karşılaması halinde, Türkiye'deki kullanıcılarıyla tekrar buluşabilecek.

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SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Böylece platformun Türkiye'deki yasal yükümlülüğü yerine getiren ilk uluslararası oyun platformu olması bekleniyor. Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle geçen yıl mahkeme kararıyla erişime kapatılmıştı.

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SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

YASAYA UYUM İÇİN

Geçtiğimiz mayıs ayında yürürlüğü giren yasaya göre, Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan büyük çaplı yurtdışı oyun platformları; BTK, Erişim Sağlayıcıları Birliği, adli veya idari makamlarca gönderilecek tebligat, bildirim veya benzer talepleri yerine getirmekle yükümlü.

SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

Bu platformlar ayrıca, resmi taleplerin karşılanmasını sağlamak için Türkiye'de temsilci atamak ve oyunlara yönelik ebeveyn kontrolü sağlamak zorunda. Düzenlemelere uyum için kasım ayına kadar süre bulunuyor.

SON DAKİKA | Türkiye bastırdı, Roblox harekete geçti! 15 yaş altı giriş için ebeveyn paneli adımı

ROBLOX NEDEN KAPATILDI

Çevrimiçi oyun platformu Roblox, çocukların istismarına neden olacak içerikler barındırması nedeniyle 2024'te erişime kapatıldı. Karar, Adana 6'ncı Sulh Ceza Hâkimliği tarafından alındı. Mahkeme, platformda çocukların istismarına neden olabilecek içerikler bulunduğu gerekçesiyle erişim engeli kararı verdi.

#TÜRKİYE

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