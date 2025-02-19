SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Son dakika haberi: Sibirya kökenli Altay kar fırtınası yarın akşam saatlerinden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle megakent İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan karın perşembe, cuma ve cumartesi günleri yoğun bir fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.



