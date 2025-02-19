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SON DAKİKA | Türkiye'de 'Altay kar fırtınası' alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
06:45
SON DAKİKA | Türkiye'de 'Altay kar fırtınası' alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın
Son dakika haberi: Altay kar fırtınası yarından itibaren özellikle İstanbul'da etkili olacak. Kar fırtınası Türkiye'ye etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar "Cuma, cumartesi dışarıya sadece kartopu oynamak için çıkılabilir. Okullar tatil edilmeli" diyor.