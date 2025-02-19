Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SON DAKİKA | Türkiye'de 'Altay kar fırtınası' alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın
Giriş Tarihi: 19.02.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 06:45

SON DAKİKA | Türkiye'de 'Altay kar fırtınası' alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Son dakika haberi: Altay kar fırtınası yarından itibaren özellikle İstanbul'da etkili olacak. Kar fırtınası Türkiye'ye etkisi altına alacak. Sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor. Uzmanlar "Cuma, cumartesi dışarıya sadece kartopu oynamak için çıkılabilir. Okullar tatil edilmeli" diyor.

Batuhan ALTINBAŞ
SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Son dakika haberi: Sibirya kökenli Altay kar fırtınası yarın akşam saatlerinden itibaren Türkiye'yi etkisi altına alacak. Özellikle megakent İstanbul için günlerdir uyarısı yapılan karın perşembe, cuma ve cumartesi günleri yoğun bir fırtınaya dönüşeceği tahmin ediliyor.

SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Bu yüzden uzmanlar bugünlerde gerekmedikçe özel araçlarla yola çıkılmamasını tavsiye ediyor. Yurt genelinde sıcaklıkların 8 ila 12 derece düşmesi bekleniyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Meteoroloji uzmanı Adil Tek "Perşembe ve cuma okulların tatil olması ihtimali var. Gece sıcaklıklar denize uzak ilçelerde eksi 4'e kadar düşebilir.

SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Uzun zamandır böyle bir soğuk hava dalgası gelmemişti. Deniz suyu sıcaklığının 8 dereceye düşmesi karın zeminde tutunacağı anlamına geliyor" dedi.

SON DAKİKA | Türkiye’de ’Altay kar fırtınası’ alarmı! Uzmanlar uyardı: Okullar tatil edilsin, dışarı çıkmayın

Meteroloji mühendisi Prof. Dr. Orhan Şen de cuma ve cumartesiye dikkat çekerek "Evinizde oturun. Sadece kartopu oynamak için çıkın. Okulların da tatil edilmesi gerekir" dedi. Uzmanların 'tatil' açıklamaları öğrencileri heyecanlandırdı.

SON DAKİKA