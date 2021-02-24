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: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok aşısı yaptıran ülkeler!

haberi... Türkiye'de kaç kişi oldu? Dünyada aşı yapılan kişi sayısı kaç? Koronavirüsle mücadelenin en önemli aşaması olarak gösterilen aşı sürecine girdik. Dünyanın üzerine bir kara bulut gibi çöken koronavirüsten kurtulmak için ülkeler bir bir aşılama yapmaya başladı. Türkiye de salgının başından itibaren hassasiyetle yürütttüğü pandemiyle mücadeleyi aşı noktasına taşıdı. Öncelikle yaşlılar ve sağlık çalışanlarının aşılanmaya başladığı bu dönemde sırayla tüm vatandaşlar aşılanacak. Dünyada milyonlarca insan aşıyla tanışırken en çok aşı yapan ülkeler de belli oldu. Türkiye de en fazla aşı yaptıran ülkeler arasında yer alıyor. İşte son dakika koronavirüs aşısı haberinin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 24.02.2021 17:54 Güncelleme Tarihi: 19.03.2021 16:30
Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

virüs haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs koronayla başa çıkmak için dünya adeta alarm halinde. Korona aşısı ise bu savaşın en büyük silahı olarak görülüyor. Öte yandan son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı. Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı.

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

EN ÇOK AŞIYI HANGİ ÜLKELER YAPTI?

Buna göre en çok aşı yaptıran 20 ülkenin olduğu liste, şu şekilde oluştu:

ABD: 50 MİLYON 103 BİN 604 KİŞİ

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Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

ÇİN: 40 MİLYON 500 BİN KİŞİ

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

İNGİLTERE: 18 MİLYON 348 BİN 165 KİŞİ

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

HİNDİSTAN: 11 MİLYON 424 BİN 94 KİŞİ

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