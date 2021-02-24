Son dakika haberi: İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler! Türkiye'de kaç kişi aşı oldu?

Son dakika korona virüs haberleri gelmeye devam ediyor. İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ölümcül virüs koronayla başa çıkmak için dünya adeta alarm halinde. Korona aşısı ise bu savaşın en büyük silahı olarak görülüyor. Öte yandan son alınan verilere göre nüfusuna göre Türkiye, başarılı aşılama oranıyla ilk 5 ülke arasında yer aldı. Aynı listede ölü sayısı yarım milyona yaklaşan ülkelerin sırası ise şaşkınlık yarattı.