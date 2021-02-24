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SON DAKİKA: Türkiye'de kaç kişi aşı oldu? İşte en çok korona aşısı yaptıran ülkeler!
Son dakika haberi... Türkiye'de kaç kişi koronavirüs aşısı oldu? Dünyada aşı yapılan kişi sayısı kaç? Koronavirüsle mücadelenin en önemli aşaması olarak gösterilen aşı sürecine girdik. Dünyanın üzerine bir kara bulut gibi çöken koronavirüsten kurtulmak için ülkeler bir bir aşılama yapmaya başladı. Türkiye de salgının başından itibaren hassasiyetle yürütttüğü pandemiyle mücadeleyi aşı noktasına taşıdı. Öncelikle yaşlılar ve sağlık çalışanlarının aşılanmaya başladığı bu dönemde sırayla tüm vatandaşlar aşılanacak. Dünyada milyonlarca insan aşıyla tanışırken en çok aşı yapan ülkeler de belli oldu. Türkiye de en fazla aşı yaptıran ülkeler arasında yer alıyor. İşte son dakika koronavirüs aşısı haberinin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 24.02.2021
17:54
Güncelleme Tarihi: 19.03.2021
16:30
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