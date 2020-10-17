SON DAKİKA: Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölü sayısı son durum tablosu 17 Ekim açıklandı! Sağlık Bakanlığı koronavirüsü ölü ve vaka sayısı bugün kaç oldu?

Son dakika haberleri... Vaka sayılarında artış gözlemlenirken ülkemize ilişkin koronavirüs son durum bilgileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından günlük olarak paylaşılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Sağlık Bakanlığı 17 Ekim Türkiye'de son durum tablosu ve corona virüsü vaka, ölüm ile iyileşen hasta sayısı merak ediliyor.

SON DAKİKA! TÜRKİYE'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA, ÖLÜ VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI BUGÜN KAÇ OLDU?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 17 Ekim 2020 Cumartesi gününe ilişkin son durum bilgileri ile vaka, vefat, iyileşen ve entübe hasta sayısı hakkında açıklama yaptı. Bakan Koca'nın açıklaması ile beraber Sağlık Bakanlığı'nin internet sitesinde de günlük koronavirüs son durum tablosu paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI KORONAVİRÜS VAKA, ÖLÜM VE İYİLEŞEN HASTA SAYISI SON DURUM TABLOSU 17 EKİM

Peki, Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile Türkiye'de vaka ve ölüm sayısı bugün kaç oldu? Haberimizden, 17 Ekim Türkiye'de corona virüs son durum tablosunu görüntüleyebilirsiniz.