Son Dakika | Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden şok itiraf! ’Rüşvet tarifesini Sinem Başkan belirliyordu’

'MİKTARI BELİRLİYORDU'

Etkin pişmanlıktan yararlanan bir şüphelinin ifadesi kirli çarkın işleyişini ifşa etti. İtirafçı, müteahhitlerden talep edilecek rüşvet miktarının toplantılarda belirlendiğini anlatarak, "Hangi iskân ruhsatı için ne kadar para isteneceği Kent A.Ş. Müdürü Nazım Akkoyunlu ile değerlendiriliyordu. Akkoyunlu miktarın nereye, ne şekilde ödeneceğini veya harcanacağını doğrudan Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'a soruyordu. Dedetaş'a danışıldıktan sonra müteahhitlerle görüşmeler yapılıyordu" dedi.