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Son Dakika | Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden şok itiraf! 'Rüşvet tarifesini Sinem Başkan belirliyordu'
Giriş Tarihi: 31.07.2026 06:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2026 14:57
Son Dakika | Üsküdar Belediyesi soruşturmasında şüpheliden şok itiraf! 'Rüşvet tarifesini Sinem Başkan belirliyordu'
Son dakika haberi! Üsküdar Belediyesi'ne yönelik "Rüşvet", "İrtikap" ve "Örgüt Kurma" suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, itirafçı ifadeleri damga vurdu. Depremde yıkılma riski taşıyan binalara rüşvet karşılığında iskân verildiği, rüşvet miktarını ise Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın belirlediği öne sürüldü.