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SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:31
SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…
Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonuna, akıllara durgunluk veren teslimat yöntemleri damga vurdu. Soruşturma dosyasına giren etkin pişmanlık ifadelerine göre; milyonlarca liralık usulsüz iskan ruhsatı pazarlığı Nakkaştepe'deki bir kebapçıda yapıldı, rüşvet paraları ise çikolata kutusu ve spor çantası içinde taşındı. Rüşvetin spor çantalarıyla transfer edilmesi ise akıllara yakın geçmişte yaşanan "İBB Spor Kulübü" yazılı çantalarla taşınan para kuleleri skandalını getirdi.