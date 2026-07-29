SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

PAZARLIK KEBAPÇIDA, TESLİMAT MAKAM ODASINDA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir müteahhidin itirafları, rüşvet ağının nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Süreç, Belediye Başkan Danışmanı Ulaş Meydan'ın yönlendirmesiyle dönemin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile yapılan görüşmeyle başladı. Akkoyunlu'nun iskan ruhsatı için istenen 25-30 milyon TL'lik bedeli bir kağıda yazarak iletmesinin ardından pazarlık süreci hızlandı. Belediyedeki bu ilk temasın ardından, firma yetkilileri ve aracılar Nakkaştepe'deki Nakkaş Kebap isimli restoranda buluştu ve milyonlarca liralık talep bu masada taraflarca kabul edildi.