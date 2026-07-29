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Haberler Yaşam SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…
Giriş Tarihi: 29.07.2026 14:31

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik başlatılan ve aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı rüşvet operasyonuna, akıllara durgunluk veren teslimat yöntemleri damga vurdu. Soruşturma dosyasına giren etkin pişmanlık ifadelerine göre; milyonlarca liralık usulsüz iskan ruhsatı pazarlığı Nakkaştepe'deki bir kebapçıda yapıldı, rüşvet paraları ise çikolata kutusu ve spor çantası içinde taşındı. Rüşvetin spor çantalarıyla transfer edilmesi ise akıllara yakın geçmişte yaşanan "İBB Spor Kulübü" yazılı çantalarla taşınan para kuleleri skandalını getirdi.

Leyla Yıldız
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SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik bazı inşaat projelerinde, yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında "rüşvet", "irtikap" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçlarından soruşturma başlatılırken, belediyeye yönelik eş zamanlı operasyonda Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alınırken ortaya çıkan etkin pişmanlık ifadeleri yolsuzluk ve rüşvet ağını tek tek gözler önüne serdi.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

PAZARLIK KEBAPÇIDA, TESLİMAT MAKAM ODASINDA

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan bir müteahhidin itirafları, rüşvet ağının nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi. Süreç, Belediye Başkan Danışmanı Ulaş Meydan'ın yönlendirmesiyle dönemin Kent A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile yapılan görüşmeyle başladı. Akkoyunlu'nun iskan ruhsatı için istenen 25-30 milyon TL'lik bedeli bir kağıda yazarak iletmesinin ardından pazarlık süreci hızlandı. Belediyedeki bu ilk temasın ardından, firma yetkilileri ve aracılar Nakkaştepe'deki Nakkaş Kebap isimli restoranda buluştu ve milyonlarca liralık talep bu masada taraflarca kabul edildi.

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SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

ÇİKOLATA KUTUSU VE SPOR ÇANTASIYLA MİLYONLUK TESLİMAT

Soruşturma dosyasına yansıyan ifadelere göre, dönemin kuruna göre anlaşılan 700-800 bin dolarlık rüşvetin teslimatı dikkat çekici yöntemlerle yapıldı. Paranın ilk kısmı olan yaklaşık 300 bin dolar, Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzer karton bir kutu içerisinde teslim edildi. Geri kalan tutar ise Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yanındaki otoparkta bir spor çantası içerisinde verildi.

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SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Aracı müteahhit, teslim aldığı 700-800 bin dolardan kendi payı olarak 50-100 bin doları ayırdığını, kalan 600-700 bin doları ise Üsküdar Belediyesi'ndeki makam odasında Başkan Danışmanı Ulaş Meydan'a parça parça elden verdiğini itiraf etti. Bu ifadeler baz istasyonu ve HTS kayıtlarıyla da doğrulandı.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

OPERASYONUN KAPSAMI VE GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen operasyon kapsamında, sabah saatlerinde 11 farklı adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Ünlü, Belediye Başkanı Özel Kalemi Alihan Koçoğlu, Mimar Burçin Çevik, iş takipçisi Adem Altıntaş ve müteahhit Bülent Orhan Tozkoparan gözaltına alındı. Belediye Başkanı Dedetaş hakkında rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme olmak üzere toplam üç ayrı suçtan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

"DANIŞMANLIK" KILIFI ALTINDA 361 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

MASAK incelemeleri ve İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği raporları, belediye iştiraki Kent A.Ş. üzerinden kurulan sistematik çarkı da deşifre etti. Ruhsat verme yetkisi olmayan Kent A.Ş. çalışanlarının, kapalı devre kriptolu e-posta sistemleri ve renklendirilmiş Excel tabloları üzerinden ruhsat süreçlerini yönlendirdiği tespit edildi.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Müteahhitlerin ruhsat alabilmek için Kent A.Ş. ile toplam 1 milyar 78 milyon liralık danışmanlık hizmeti sözleşmesi imzalamaya zorlandığı, bu kapsamda bugüne kadar tahsil edilen tutarın 361 milyon 392 bin 264 lira olduğu belirlendi. Büyük ölçekli projelerde elden ve dolar cinsinden toplanan bu paraların, personelin konumuna göre dağıtıldığı iddia edildi.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

NAKİT ÖDEMEK İSTEMEYENE "PARAVAN BAĞIŞ" FORMÜLÜ

Soruşturmanın dikkat çeken bir diğer başlığı ise nakit rüşvet ödemek istemeyen müteahhitlere dayatılan yöntem oldu. Mevzuata aykırı iskan ruhsatı talep eden ancak nakit ödemeye yanaşmayan firmalara, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş imzalı "paravan bağış protokolü" imzalatıldığı tespit edildi. Bu protokol kılıfı altında ilgili firmalara, ruhsat karşılığında zorla belediyenin çeşitli tadilat işlerinin yaptırıldığı ortaya çıktı.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

"SPOR ÇANTASI" DETAYI CHP'DEKİ "PARA KULESİ" SKANDALINI HATIRLATTI

Üsküdar Belediyesi'ndeki usulsüzlükte rüşvetin "spor çantası" ile belediye binasına sokulması, akıllara İstanbul'da daha önce yaşanan bir başka büyük skandalı getirdi.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı'nın satın alım sürecinde kullanıldığı iddia edilen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "para kuleleri" skandalında da paralar benzer şekilde çantalarla taşınmıştı.

SON DAKİKA! Üsküdar Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Şok detaylar ortaya çıktı: Milyonları çikolata kutusu ve spor çantayla taşımışlar…

Ortaya çıkan o görüntülerde, paraların taşındığı çantalardan birinin üzerinde "İBB Spor Kulübü" yazması, şaibeli paraların merkezinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yer aldığı iddialarını güçlendirmişti.

#İBB SPOR KULÜBÜ

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