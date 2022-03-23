Haberler Yaşam Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:15

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirirken, NATO nükleer saldırı ihtimaline karşı Rusya'yı uyardı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı verdi. Öte yandan Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol kentinin uydu görüntüleri yayınlandı. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görüldü. İşte detaylar...