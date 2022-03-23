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Haberler Yaşam Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü
Giriş Tarihi: 23.03.2022 18:03 Güncelleme Tarihi: 23.03.2022 18:15

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Son dakika haberleri: Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirirken, NATO nükleer saldırı ihtimaline karşı Rusya'yı uyardı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı verdi. Öte yandan Rusya'nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol kentinin uydu görüntüleri yayınlandı. Uydu fotoğraflarında şehrin farklı noktalarından yükselen dumanlar görüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA SON DAKİKA: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından başlayan savaş 28. gününde tüm şiddetiyle devam ediyor.

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Rusya'nın savaş kararının ardından ABD, AB, BM ve NATO kanadından Rusya'nın doğrudan ekonomisini hedef alan yaptırım kararları alınırken, Moskova yönetimi de yaptırımlara güçlü bir şekilde yanıt verdi.

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Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybının önüne geçmek için birçok ülke liderinin diplomasi trafiği devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den flaş bir açıklama geldi.

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

ZELENSKİY, NATO ÜYELİĞİ TALEBİNDEN VAZGEÇMEK İÇİN 3 ŞART SUNDU

Zelenskiy, Rus ordusunun geri çekildiği, ateşkes sağlandığı ve ülkesinin güvenliğinin garanti edildiği takdirde, Ukrayna'nın NATO üyeliği talebinden vazgeçmeye hazır olduğunu bildirdi.

Son dakika: Uydu görüntüleri yayınlandı! Rusya’nın yoğun saldırılarına maruz kalan Mariupol harabeye döndü

NATO'DAN RUSYA'YA "NÜKLEER SAVAŞI KAZANAMAZSIN" MESAJI

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada, nükleer silah kullanılmasının savaşın doğasını değiştireceğini belirterek, Rusya'ya "nükleer savaşı kazanamazsın" mesajı verdi.

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