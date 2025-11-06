SON DAKİKA | Uzman isim tarih vererek uyardı! Kara kış kapıda: İstanbul’a kar yağışı geliyor

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 06.11.2025 19:44

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son uyarılar, pastırma sıcaklıklarının sona erdiğini ve artık kara kışın kapıda olduğunu gösteriyor. Kasım ortasından sonrasını işaret eden uzmanlar, kış şartlarının bu çok sert ve çetin geçeceğini ifade etti. Uzmanlar, bu kış İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını belirterek tarih verip uyardı.

Ekim ayında etkisini gösteren pastırma sıcakları, kasım ayının ilk haftasıyla birlikte yerini serin ve yağışlı havaya bıraktı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olurken, "İstanbul'a bu kış kar yağacak mı?" sorusunun yanıtı merak konusu oldu.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven, hem konuyla ilgili hem de önümüzdeki kış döneminde Türkiye'yi bekleyen hava koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KASIM ORTASINDAN SONRA HAVALAR SOĞUYACAK

TRT'de yer alan habere göre; sonbaharda beklenen yağışların görülmediğine dikkat çeken Dr. Güven Özdemir, kasım ayının 9'una ve 10'una kadar tüm yurt genelinde etkin bir yağış gözükmediğine dikkat çekti.

"Yüksek basıncın etkisi hakim. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri, Marmara Bölgesi ve diğer bölgelerde yüksek basınç alanlarının gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkından ve yoğuşmadan dolayı da sis görülebiliyor." diyen Dr. Özdemir, Sıcaklıkların ortalamanın 4-5 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, akşam saatleriyle birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğine dikkat çekti.

Özdemir, "Geçen yıla göre hava sıcakları çok farklılık göstermeye başlıyor. Birkaç gündür halk arasındaki adıyla 'pastırma sıcakları' devam ediyor ama önümüzdeki günlerden itibaren bu yavaş yavaş yerini soğuk günlere kendini terk edecek" diye konuştu.

"KIŞ MEVSİMİ GEÇEN YILLARA GÖRE BİRAZ DAHA YAĞIŞLI OLABİLİR"

Kış mevsiminin geçen yıllara göre biraz daha yağışlı ve soğuk geçeceğini söyleyen Dr. Özdemir, "Yağışlar bölgeye göre değişecektir. Deniz kenarında yağmur şeklinde, yüksek yerlere çıkıldığı zaman da kar yağışları görüleceğini ümit ediyoruz.

Soğuk hava dalgası geldiğinde Trakya, Trabzon, Bolu gibi yüksek kesimlerde, dağlık bölgelerde veya rakımı yüksek olan bölgelerde kar yağışları görebiliriz." dedi.

İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Ocak ve şubat aylarına dikkat çeken Dr. Özdemir, çok eski yıllara göre o kadar kuvvetli ve sert bir kış yaşanmayacağını belirterek, "Ancak 8-10 yıl geriye dönersek kış şartları bu yıl biraz daha ağır olacak.

Sert ve yağışlı geçmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Dr. Özdemir, "İstanbul'da kar yağışı etkili olacak mı?" sorusuna şu şekilde yanıt verdi:

"Tabii rakımı yüksek olan yerlerde kar yağışı daha etkili olacak.

Metropollerde ısı adalarının oluşması ve binaların çok yüksek olması, kar yağışını biraz zayıflatıyor.

Ancak bu kış mevsimi içerisinde en az bir-iki defa İstanbul'da kar yağışını göreceğimizi ümit ediyoruz."

