Haberler
Yaşam
SON DAKİKA | Uzman isim tarih vererek uyardı! Kara kış kapıda: İstanbul'a kar yağışı geliyor
Giriş Tarihi: 06.11.2025 19:44
SON DAKİKA | Uzman isim tarih vererek uyardı! Kara kış kapıda: İstanbul'a kar yağışı geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanlardan gelen son uyarılar, pastırma sıcaklıklarının sona erdiğini ve artık kara kışın kapıda olduğunu gösteriyor. Kasım ortasından sonrasını işaret eden uzmanlar, kış şartlarının bu çok sert ve çetin geçeceğini ifade etti. Uzmanlar, bu kış İstanbul'da da kar yağışının etkili olacağını belirterek tarih verip uyardı.