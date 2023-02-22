Son dakika: Uzman isim uyardı! “Maksimum 8.2” diyerek o fayı işaret etti: En tehlikeli hatlardan

Son dakika haberleri: Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile Hatay'ın Defne ilçesindeki 6.4 şiddetindeki depremlerin ardından gözler Kuzey Anadolu fay hattına çevrildi. Jeoloji Yüksek Mühendisi Danişment Hüseyin Şahin, Kuzey Anadolu fay hattının Kaliforniya fayıyla beraber dünyanın en büyük fay hatlarından bir tanesi olduğunu söyleyerek, "Bu fayın üretebileceği maksimum deprem büyüklüğü 8,2'dir. Kuzey Anadolu faylanma biçimi bakımından en tehlikeli faylar sınıfında yer alan, ciddiye alınması gereken önemli bir fay sistemidir." ifadelerini kullandı.