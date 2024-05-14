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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Uzman isim 'Zamanı gelmiştir' diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:55 Güncelleme Tarihi: 14.05.2024 14:58

SON DAKİKA | Uzman isim 'Zamanı gelmiştir' diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

Son dakika haberi: Deprem uzmanı Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir fayı'na dikkat çekerek flaş bir deprem uyarısında bulundu. Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fayın olduğunu belirtti. Sümer, "İzmir fayında 2 senaryomuz var. İzmir, son büyük depremini 1688 yılında yaşadı. Ama hangi fayda olduğunu bilmiyoruz." diyerek uyarılarını sıraladı.

SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

Son dakika haberi... Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez (DAUM) Müdürü Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir'i etkileme olasılığı bulunan karada ve denizdeki fayların etkisiyle ilgili bilgi verdi.

SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

Son 20 yıllık sürece değinen Doç. Dr. Ökmen Sümer, "Sadece İzmir özelinde değil, Ege yani Türkiye'nin batı kıyılarında 2002 ve 2004'te başlayan bir süreç var. Gökova Körfezi'nde bir deprem fırtınasıyla başlayarak, 2017'de Bodrum'da sürüp 2020'de bildiğiniz gibi İzmir depremi ve 2022'de Buca depremleriyle kuzeye taşınan bir hareketlilik söz konusu."

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SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

"Bu da özellikle kuzeyde deprem beklediğimiz faylar üzerindeki stresin de artmasına neden oluyor. Bu durumdan her fay, eşit miktarda etkilenecek anlamına gelmiyor" diye konuştu.

SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

'25'E YAKIN FAY VAR'

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hangi fayların nasıl etkilendiğini yaptıkları çalışmalarla az çok ortaya çıkardıklarını vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Şimdi hangi faylar tehlikeli? Öncellikle ilk önce tehlikesiz olanlardan bahsedelim. İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay var. Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Tuzla Fayı'nın güney segmenti gibi faylar deprem üretmişler, tarihsel dönemlerde. Yani 1389, 1040 gibi, MS 47 gibi. En son 1992'de Doğan Bey'de yaşadığımız deprem gibi. 2005'te özellikle Gülbahçe'nin güneyinde yaşadığımız 5.9'luk depremler gibi."

SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

"Bu faylarda deprem tekrarlama periyoduna baktığımızda rahat faylar olarak değerlendirebiliriz. Çünkü Ege'nin tamamına baktığımızda, buradaki fayların 1500 ila 2 bin yılda bir, 7'ye yakın bir deprem ürettiğini gösteriyor. Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Tuzla Fayının güney segmentinde deprem olmuş, o nedenle orada çok büyük deprem riski beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

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