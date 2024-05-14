SON DAKİKA | Uzman isim ’Zamanı gelmiştir’ diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı

'25'E YAKIN FAY VAR'

Dokuz Eylül Üniversitesi olarak, hangi fayların nasıl etkilendiğini yaptıkları çalışmalarla az çok ortaya çıkardıklarını vurgulayan Doç. Dr. Sümer, "Şimdi hangi faylar tehlikeli? Öncellikle ilk önce tehlikesiz olanlardan bahsedelim. İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fay var. Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Tuzla Fayı'nın güney segmenti gibi faylar deprem üretmişler, tarihsel dönemlerde. Yani 1389, 1040 gibi, MS 47 gibi. En son 1992'de Doğan Bey'de yaşadığımız deprem gibi. 2005'te özellikle Gülbahçe'nin güneyinde yaşadığımız 5.9'luk depremler gibi."