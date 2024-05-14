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SON DAKİKA | Uzman isim 'Zamanı gelmiştir' diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı
Giriş Tarihi: 14.05.2024 14:55
Güncelleme Tarihi: 14.05.2024
14:58
SON DAKİKA | Uzman isim 'Zamanı gelmiştir' diyerek açıkladı: Flaş deprem uyarısı! O bölgeleri tek tek saydı
Son dakika haberi: Deprem uzmanı Doç. Dr. Ökmen Sümer, İzmir fayı'na dikkat çekerek flaş bir deprem uyarısında bulundu. Sümer, İzmir'de 6'nın üzerinde deprem üretebilecek 25'e yakın fayın olduğunu belirtti. Sümer, "İzmir fayında 2 senaryomuz var. İzmir, son büyük depremini 1688 yılında yaşadı. Ama hangi fayda olduğunu bilmiyoruz." diyerek uyarılarını sıraladı.