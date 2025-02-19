SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.