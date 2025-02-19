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SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:19
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:19
SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika haberinin detayları...