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Haberler Yaşam SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:19 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 10:19

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok noktasında kar yağışı etkili olmaya başladı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde eğitime bir gün ara verildi. Peki hangi illerde okullar tatil edildi? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

SON DAKİKA HABERLERİ: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurdun birçok bölgesinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kuvvetli kar yağışı nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte detaylar...

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent genelinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları devam ediyor.

Oluşabilecek risklere karşı tedbir amaçlı Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçeleri ile merkeze bağlı Sancak beldesi ve Sudüğünü köyünde eğitime bugün ara verildiği belirtildi

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SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de bugün idari izinli sayılacak.

Kent merkezi, Genç ve Solhan ilçeleri için ise ilerleyen saatlerde hava şartlarında olumsuz bir değişme olması durumunda yeniden değerlendirme yapılacak ve sabahın erken saatlerinde bilgilendirmede bulunulacak.

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

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İl genelinde etkili olan kar yağışının ardından hıfzıssıhha kurullarınca bazı ilçelerde eğitim faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırıldı.

Alaca Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle merkez ve köylerdeki ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

SON DAKİKA | Valilikler peş peşe duyurdu! Eğitime kar engeli: Birçok ilde okullar tatil edildi

Ortaköy Kaymakamlığı da ulaşımda aksama yaşanan ilçede okulların 19 Şubat'ta 1 gün süreyle tatil edildiğini belirtti.

Osmancık İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da taşımalı eğitim veren okullarla köy okullarında bugün eğitime ara verildiği ifade edildi.

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