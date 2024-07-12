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SON DAKİKA: VAN'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
23:55
SON DAKİKA: VAN'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Van deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırırken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listelerine dönüyor. Depremin merkez üssü, Van deprem bilgileri...