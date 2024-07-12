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Haberler Yaşam SON DAKİKA: VAN'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
Giriş Tarihi: 12.07.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 23:55

SON DAKİKA: VAN'DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Van deprem son dakika haberleri arasında yerini aldı. Sarsıntıyı hisseden şehir sakinleri araştırmalara hız kazandırırken gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listelerine dönüyor. Depremin merkez üssü, Van deprem bilgileri...

SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Merkez üssü Van Gölü olan deprem şehir sakinleri tarafından hissedildi. Yüzeye yakın gerçekleşen sarsıntı endişelendirirken depremin şiddeti noktasında Van deprem haberini paylaşan AFAD ve Kandilli Rasathanesi araştırılıyor. Peki; son dakika Van'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde?

SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

VAN'DA DEPREM!

AFAD bilgilerine göre Van Gölü - Tuşba merkezli bir deprem meydana geldi. 4.3 büyüklüğünde ölçülen depremin derinliği 7 km ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi depremi 4.4 şiddetinde ölçtü.

İşte, depreme dair bilgiler:

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SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

VAN DEPREM MERKEZ ÜSSÜ, ŞİDDETİ, DERİNLİĞİ

Büyüklük:4.3 (Mw)

Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)

Tarih:2024-07-12

Saat:23:19:45 TSİ

Derinlik:7 km

SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (https://deprem.afad.gov.tr/last-earthquakes.html):

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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