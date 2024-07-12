SON DAKİKA: VAN’DA KORKUTAN DEPREM! AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce Van’da deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

EN SON DEPREM NEREDE OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile yaşanan son depremlerin merkez üssü, büyüklük ve derinlik bilgisi ile kamuoyunun bilgisine sunuluyor:

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