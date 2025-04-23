Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 10:36

Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

Türkiye'yi yasa boğan olay dün Van'da yaşandı. Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 8'e çıktı. Kazada ölen 3 çocuk babası Selim Kaya'nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı açıklandı…

DHA
Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

Korkunç kaza, dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Van- Hakkari kara yolunun 80'inci kilometresinde, S.E. yönetimindeki 34 GCR 604 yolcu minibüsü ile karşı yönden gelen 06 BYD 614 plakalı kamyon çarpıştı.

Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, 6'sı kaza yerinde 1'i ise hastanede 7 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

Yaralılar ambulanslarla Van Bölge Eğitim Araştırma, YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi ve Özel Lokman Hekim hastanelerine kaldırıldı.

Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

Yaralılardan Yıldız Erik de dün gece doktorların tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2'si ağır 11 yaralının tedavileri ise devam ediyor.

Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan Selim ve Gülcan Kaya çifti ile Fadıl Korkmaz, Mehmet Yacan, Dindar Engin, Erkan Koç, Metin Kandemir ve Yıldız Erik'in cenazeleri aileleri tarafından teslim alındı.