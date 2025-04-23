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Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…
Giriş Tarihi: 23.04.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
10:36
Son dakika: Van’daki kazada ölü sayısı 8’e çıktı! O detay yürekleri parçaladı…
Türkiye'yi yasa boğan olay dün Van'da yaşandı. Yolcu minibüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada ölü sayısı 8'e çıktı. Kazada ölen 3 çocuk babası Selim Kaya'nın, eşi Gülcan'ı rahatsızlığı için Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü, dönüş yolunda da bindikleri minibüsün kaza yaptığı açıklandı…