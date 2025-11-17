Haberler
Son dakika | Vatandaşların büyük şikayeti haline gelmişti: Fahiş aidat dönemi bitiyor!
Giriş Tarihi: 17.11.2025 07:31
Son dakika... Konutlardan ofislere kadar milyonları ilgilendiren "Tesis Yönetim Yasası" Meclis'e geldi. Düzenleme ile fahiş aidat artışlarına sert bir fren geliyor. Adi atlar devlet güvencesine alınacak. Genel kurul toplanmadan ya da gerekli karar alınmadan TÜFE üzerinde artış yapılamayacak.