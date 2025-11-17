Son dakika | Vatandaşların büyük şikayeti haline gelmişti: Fahiş aidat dönemi bitiyor!

ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

Yeni yasa ile tüm site bütçeleri, gelirgider kalemleri, işletme projeleri ve faturalar, bakanlığın kuracağı yerli ve milli dijital yazlım üzerinden anlık izlenecek. Artık hiçbir yönetim, harcama kalemlerini saklayamayacak. Bu sistemin yanında yılda en az bir kez zorunlu fiziksel denetim, ayrıca şikâyet üzerine ek denetimler yapılacak.

SİTE YÖNETİMLERİNİN %80'İ DEĞİŞECEK

Yeni kurallara uyum sağlayamayan yönetimlerin büyük bölümü değişecek. Uzmanlara göre Türkiye'deki mevcut yönetimlerin yüzde 80'inin değişmesi ya da kanuna uygun hale gelmesi bekleniyor.