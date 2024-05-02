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Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:49
Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
22:49
Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?
Süper Lig'in 34. haftasında 18. Sırada ve küme düşme hattında yer alan takımlardan olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre volkan Demirel'in görevinden istifa ettiği iddia edildi. Peki, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa mı etti? İşte, son dakika haberleri!