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Haberler Yaşam Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?
Giriş Tarihi: 02.05.2024 22:49 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024 22:49

Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

Süper Lig'in 34. haftasında 18. Sırada ve küme düşme hattında yer alan takımlardan olan Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel hakkında beklenmedik bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada yer alan bilgilere göre volkan Demirel'in görevinden istifa ettiği iddia edildi. Peki, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel istifa mı etti? İşte, son dakika haberleri!

Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

Volkan Demirel Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunarak istifa sinyallerini vermişti. "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum." demişti. Peki, Volkan Demirel istifa mı etti? İşte, Süper Lig'de o iddia!

Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Süper Lig'in 34. haftasında Hatayspor'un Mersin'de 2-1 mağlup olduğu Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Volkan Demirel, istifa konusundaki görüşlerini de paylaşmıştı.

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Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

Yaptığı açıklamada Demirel, "Belki istifa eder misin, etmez misin, tribünler bağırıyor, haklılar, saygı duyuyorum. Yazıyorlar, haklılar saygı duyuyorum. Ama dediğim gibi bundan sonra, benden sonra buraya 4 maçlık birisi de gelse, belki istifa etmek istedim, etmem de gerekiyordu ama olmadı. Neden olmadığını da yeri gelince konuşuruz" ifadelerini kullanmıştı.

Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

VOLKAN DEMİREL İSTİFA MI ETTİ?

Süper Lig'de kalmak adına kritik bir döneme giren Hatayspor'un Teknik Direktörü Volkan Demirel'in görevinden istifa ettiği iddia ediliyor.

Volkan Demirel istifa mı etti? Sinyallerini vermişti! Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel görevinden ayrıldı mı?

4 MAÇLIK MAĞLUBİYET SERİSİ

Hatayspor, ligin son bölümüne 34 maçta 33 puanla 18. sırada düşme hattı içerisinde giriyor. Volkan Demirel'in ekibi, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galibiyet alamazken son 10 maçlık süreçte de sadece 1 galibiyet alabilmiş durumda. Hatayspor, en son 17 Mart'ta Mersin'de karşılaştığı Samsunspor'u 3-0 mağlup etmişti. Hatayspor, ligin kalan 4 maçında Ankaragücü ve Çaykur Rizespor'u Mersin'de ağırlayacakken Gaziantep FK ve Beşiktaş ile de deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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