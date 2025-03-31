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Haberler Yaşam Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak'tan acı haber!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:35 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 01:38

Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak'tan acı haber!

Karadeniz müziğinin ünlü ismi Volkan Konak bayram için çıktığı KKTC konserinde fenalaşıp yere yığılmıştı. O görüntülerin ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi gelen ünlü sanatçı için Volkan Konak öldü mü, neden öldü soruları gündeme geldi. Kalp masajı uygulandığı bilinen şarkıcıdan haber geldi. Peki; Volkan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli?

Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak’tan acı haber!

Volkan Konak öldü mü son dakika haberleri arasında yanıt arıyordu. Sahnede yere yığılan ve hastaneye kaldırılan ünlü isimden acı haber geldi. Sevenlerini yasa boğan şarkıcının kalp krizi geçirdiği yönünde bilgiler alınmıştı. Peki; Volkan Konak neden öldü, kaç yaşındaydı?

Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak’tan acı haber!

SON DAKİKA: VOLKAN KONAK HAYATINI KAYBETTİ!

Karadeniz müziğinin ünlü isimlerinden Volkan Konak KKTC'de verdiği bayram konserinde sahnede fenalaşmıştı. Kalp masajı uygulanan ünlü isim hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü şarkıcı Volkan Konak hayatını kaybetti.

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Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak’tan acı haber!

VOLKAN KONAK NEDEN ÖLDÜ?

Sahnede kalp krizi geçirdiği yönünde haberler paylaşılmış ve kendisine yığılıp kaldıktan sonra kalp masajı uygulandığı yönünde haberler duyurulmuştu.

Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak’tan acı haber!

VOLKAN KONAK KİMDİR?

Türk halk müziği sanatçısı Volkan Konak 27 Şubat 1967 Trabzon Maçka Yeşilyurt doğumlu. Liseye kadar Maçka'da kalan Konak, öğretmeninin teşviki ile 1983 yılında İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'na girdi.

1988 yılında lisans eğitimini tamamladı ve yüksek lisans eğitimine başladı.

Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak’tan acı haber!

Sanat hayatına 1989 yılında derleme çalışmaları ile giren Volkan Konak daha sonra beste çalışmaları yaparak çeşitli şairlerden şiirleri besteledi.

Karadeniz müziği ile kariyerine devam eden Konak, pek çok albüme imza attı.