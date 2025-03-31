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Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak'tan acı haber!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
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Volkan Konak öldü mü, neden öldü? KKTC konserinde fenalaşmıştı... Şarkıcı Volkan Konak'tan acı haber!
Karadeniz müziğinin ünlü ismi Volkan Konak bayram için çıktığı KKTC konserinde fenalaşıp yere yığılmıştı. O görüntülerin ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi gelen ünlü sanatçı için Volkan Konak öldü mü, neden öldü soruları gündeme geldi. Kalp masajı uygulandığı bilinen şarkıcıdan haber geldi. Peki; Volkan Konak kimdir, kaç yaşında, nereli?