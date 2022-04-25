25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı. Başkan Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuna duyurdu. Bu kararlar arasında yaşlı ve engelli maaşları ile ilgili tarih de yer aldı. Uzun bir süredir merak edilen yaşlı ve engelli maaşının Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki; Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi? İşte yaşlı ve engelli maaşları için yapılan o açıklama!