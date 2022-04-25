Yaşlı ve engelli maaşları için son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonuçları ile birlikte yaşlı ve engelli aylığının ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Peki; Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte Yaşlı ve engelli maaşı son dakika açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.