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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
Giriş Tarihi: 25.04.2022 19:14 Güncelleme Tarihi: 25.04.2022 19:14

SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

25 Nisan 2022 Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları açıklandı. Başkan Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı kararlarını kamuoyuna duyurdu. Bu kararlar arasında yaşlı ve engelli maaşları ile ilgili tarih de yer aldı. Uzun bir süredir merak edilen yaşlı ve engelli maaşının Ramazan Bayramı öncesi hesaplara yatıp yatmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Peki; Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi? İşte yaşlı ve engelli maaşları için yapılan o açıklama!

SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

Yaşlı ve engelli maaşları için son dakika açıklaması Başkan Erdoğan tarafından yapıldı. 25 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonuçları ile birlikte yaşlı ve engelli aylığının ne zaman hesaplara yatırılacağı belli oldu. Peki; Yaşlı ve engelli maaşı ne zaman yatacak, bayramdan önce yatacak mı? İşte Yaşlı ve engelli maaşı son dakika açıklaması!

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.

SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

YAŞLILIK VE ENGELLİ MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Binlerce kişinin gündeminde yer alan aylık tarihleri belli oluyor. Yaşlı ve engelli aylıkları için tarih de açıklandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu maaşlar için açıklamada bulundu ve, ''Ramazan Bayramı günlerine denk gelen yaklaşık 1,5 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli maaşlarını öne çekerek cuma gününden itibaren ödeyeceğiz.'' dedi.

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SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

ENGELLİ VE YAŞLILIK AYLIĞI NE KADAR?

Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?

AYLIK TÜRÜ

Yaşlı aylığı (65 Yaş ve Üzeri)

% 40 - 69 Arası Engelli Aylığı

% 70 ve Üzeri Engelli Aylığı

18 Yaş Altı Engelli Yakını Aylığı

YAŞLI ENGELLİ MAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İlgili aylıklar için kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına yapılmaktadır.

SON DAKİKA: Yaşlı ve engelli maaşı için açıklama geldi! Yaşlı ve engelli aylığı ne zaman yatacak, bayramdan önce mi?
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