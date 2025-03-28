YDS sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025/1 YDS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı

YDS sonuçları son dakika ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, 2025/1 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuçlarına ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle erişim sağlayarak puanlarını öğrenecek. Peki; 2025 YDS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı.