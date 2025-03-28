Haberler
Yaşam
YDS sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025/1 YDS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
Giriş Tarihi: 28.03.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
11:00
YDS sonuçları açıklandı TIKLA-ÖĞREN! 2025/1 YDS sınav sonuçları sorgulama ÖSYM ekranı
YDS/1 sonuçları açıklandı son dakika bilgisi ÖSYM'den geldi. 9 Mart 2025 günü gerçekleşen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinde görüntüleniyor. Adaylar, sonuçlarını öğrenmek için T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle sisteme erişim sağlayarak puanlarını öğreniyor. Alınan puanlar, 5 yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek. Peki; 2025 YDS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?