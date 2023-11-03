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Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 12:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de haftanın finalinde büyük ödülün sahibi belli oluyor. Ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8ekranlarında yayımlanıyor. Haftanın finalinde birinci olan isim 75 bin TL kazanacak. Programın takipçileri 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile beş kişi arasından büyük ödülü kazanan yarışmacıyı öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...

Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de 75 bin TL'lik büyük ödülün sahibi belli oluyor. Sunuculuğunu Zuhal Topal'ın yaptığı yarışma programı haftanın finali ile TV8 ekranlarında yerini aldı. Hafta başından itibaren 75 bin TL büyük ödülü kazanmak için kıyasıya rekabet edildi. Haftanın birincisi Zuhal Topal ve yarışmacıların birbirlerine verdikleri puanlar ile belli olacak. 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu araştırılıyor. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, puan durumu ile haftanın birincisi olan isim…

Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

3 KASIM 2023 YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Zuhal Topal'ın sunumuyla TV8 ekranlarına gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 27 Ekim 2023 Cuma günü final bölümü ile ekranlarda yerini aldı.

Hafta içi her gün yayınlanan programda, bugün haftanın final heyecanı yaşandı. Bölüm sonunda hafta başından bu yana en yüksek puanı alan isim birinci oldu.

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Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

YEMEKTEYİZ KAZANANI KİM OLDU?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz bu haftanın birincisi henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
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Son Dakika Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Zuhal Topal’la Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?
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