Haberler Yaşam Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Giriş Tarihi: 03.11.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 12:30

Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? TV8 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile haftanın birincisi kim oldu, hangi yarışmacı?

Yemekteyiz 'de haftanın finalinde büyük ödülün sahibi belli oluyor. Ekranlarının sevilen yarışma programı Zuhal Topal'ın sunumuyla hafta içi her gün TV8ekranlarında yayımlanıyor. Haftanın finalinde birinci olan isim 75 bin TL kazanacak. Programın takipçileri 3 Kasım 2023 Yemekteyiz puan durumu ile beş kişi arasından büyük ödülü kazanan yarışmacıyı öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, haftanın birincisi kim oldu? İşte, büyük ödülü kazanan yarışmacı ve puan tablosu şu şekilde...