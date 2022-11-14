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Haberler Yaşam Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:53 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 13:40

Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Kayseri'de tüyler ürperten bir olay gerçekleşti… Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla katletti. Olayı gören Abdullah Topçu ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Ali ALTUNTAŞ
Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Son dakika haberi: Korkunç olay, bugün saat 11.00'da Melikgazi ilçesinde yaşandı...

Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

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Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi.

Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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