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Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 14.11.2022 12:53
Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
13:40
Son dakika: Yengesini baltayla katletti! Karısını o halde gören adam kalp krizi geçirip hayatını kaybetti!
Son dakika haberi: Kayseri'de tüyler ürperten bir olay gerçekleşti… Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla katletti. Olayı gören Abdullah Topçu ise kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.