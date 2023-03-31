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Haberler Yaşam SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI | Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar gün verdi! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 31.03.2023 09:25 Güncelleme Tarihi: 31.03.2023 09:25

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI | Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar gün verdi! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusu son dakika YÖK açıklama ile yanıt buldu. Asrın felaketi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan üniversiteler için nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedilmiş ve hibrit sistem gündeme gelmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken ''Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?'' soruları yanıt aramaya başlamıştı. Bahar dönemini online sürdüren binlerce lisans ve önlisans öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor, Nisan'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte, üniversiteler son dakika haberleri…

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMA! Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

Üniversiteler son dakika haberleri ile gündemde en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Deprem felaketi sonrası yükseköğretimde uzaktan eğitime geçilmişti. Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağı bildirilmiş ve hibrit seçeneğinin gündeme gelebileceği aktarılmıştı. YÖK açıklama ve duyuruları ile üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt aranırken flaş bir açıklama geldi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın açıklaması ile Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusu yanıt buldu. Peki, Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu? İşte, son dakika YÖK açıklama ile üniversitelerin açılacağı tarih ve tüm detaylar…

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMA! Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

SON DAKİKA BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMA! Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMA! Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMA! Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar duyurdu! Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim başlıyor mu?

-Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

-Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

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