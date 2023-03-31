SON DAKİKA: YÖK AÇIKLAMASI | Üniversiteler açılacak mı 2023? Başkan Erol Özvar gün verdi! Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı 2023 sorusu son dakika YÖK açıklama ile yanıt buldu. Asrın felaketi sonrası uzaktan eğitim kararı alınan üniversiteler için nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağı kaydedilmiş ve hibrit sistem gündeme gelmişti. Nisan ayına sayılı günler kalırken ''Üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi, ne zaman?'' soruları yanıt aramaya başlamıştı. Bahar dönemini online sürdüren binlerce lisans ve önlisans öğrencisi, üniversitelerin açılış tarihi ile ilgili araştırmalarını sürdürürken Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'dan bir son dakika açıklaması geldi. Peki, üniversiteler ne zaman açılıyor, Nisan'da yüz yüze eğitim başlıyor mu? İşte, üniversiteler son dakika haberleri…