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Haberler Yaşam SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! “Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”
Giriş Tarihi: 19.04.2025 13:12 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 13:47

SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! “Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”

SON DAKİKA... Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Cinayeti işleyen kadın oyuncu adliyeye sevk edildi

Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Çok alkollüydüm hatırlamıyorum

İstanbul Fatih'te oyuncu ve sosyal medya fenomeni Sevil Akdağ (32), tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin olaydan sonraki görüntüleri ortaya çıktı. Şüpheli Sevil Akdağ ilk ifadesinde; "Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım" dediği öne sürüldü.

SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Çok alkollüydüm hatırlamıyorum

DIŞARIDA BULUŞUP EVE GİTTİLER!

Elif Kırav ile oyuncu Sevil Akdağ dışarıda buluştuktan sonra önceki akşam saatlerinde Kırav'ın İskenderpaşa Mahallesi'ndeki evine geldi. İkili bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sevil Akdağ arkadaşını bıçakla öldürdükten sonra bileklerini kesti ardından evden kaçtı.

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SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Çok alkollüydüm hatırlamıyorum

YAKINLARI ELİF KIRAV'A ULAŞAMADI!

Hayatını kaybeden Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları genç kadının evine geldi. Kırav'ı kanlar içerisinde gören yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada, olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi.

SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Çok alkollüydüm hatırlamıyorum

"BAĞIRMALAR DUYDUM, SİYAH GİYİMLİ BİRİ KAÇTI"

Asayiş Şube Müdürşüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda Kırav'ın komşusunun bilgisine başvuruldu. Elif Kırav'ın olay yeri adreste annesi ve babası ile birlikte ikamet ettiğini, olay günü sabah saatlerinde daireden çok fazla bağrışma seslerinin geldiğini, kendisinin seslerden rahatsız olduğu, kendisinin tekrar uyumaya çalıştığı sırada apartman merdivenlerinden ayak sesleri geldiğini söyledi .

SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! Çok alkollüydüm hatırlamıyorum

KAPI DELİĞİNDEN BAKINCA...

Kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir şahsın apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü, saat: 16.30 sıralarında maktul şahsın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve ikamet kapısının açık olması sebebiyle içeri girdiğinde maktul şahsın yaralı vaziyette olduğunu görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.