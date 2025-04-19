SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! “Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”

KAPI DELİĞİNDEN BAKINCA...

Kapı deliğinden baktığında siyah giyimli bir şahsın apartmandan koşarak uzaklaştığını gördüğünü, saat: 16.30 sıralarında maktul şahsın annesinin telefon ile kendisini aradığını kızlarına ulaşamadığını söylemesi üzerine olay yeri daireye çıktığını ve ikamet kapısının açık olması sebebiyle içeri girdiğinde maktul şahsın yaralı vaziyette olduğunu görerek ilgili birimlere haber verdiğini söyledi.