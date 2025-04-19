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SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! “Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”
Giriş Tarihi: 19.04.2025 13:12
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
13:47
SON DAKİKA...Genç oyuncu Sevil Akdağ fenomen arkadaşı Elif Kırav’ı öldürdü! “Çok alkollüydüm hatırlamıyorum”
SON DAKİKA... Oyuncu Sevil Akdağ (32), dün akşam saatlerinde tartışma yaşadığı arkadaşı Elif Kırav'ı (29) bıçaklayarak öldürdü. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayı oyuncu Sevil Akdağ'ın yaptığını belirledi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Cinayeti işleyen kadın oyuncu adliyeye sevk edildi