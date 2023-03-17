DEPREM HABERLERİ SON DAKİKA | Kandilli - AFAD duyurdu! 17 Mart Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde?

Son depremler listesi, her gün çokça kez gündeme geliyor. Türkiye adeta deprem fırtınasının etkisinde. Son günlerde yaşanan peş peşe depremlerle ilgili olarak araştırılan "17 Mart az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde?" sorular Kandilli ve AFAD'ın listesiyle yanıt buluyor. Özellikle de Kahramanmaraş felaketinin üstüne yüzlerce kez artçı depremle burun buruna kalan bölge halkında büyük bir tedirginlik hakim. İşte paylaşılan son depremler listesi ile deprem mi oldu sorusunun yanıtı.