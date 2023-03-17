DEPREM HABERLERİ SON DAKİKA | Kandilli - AFAD duyurdu! 17 Mart Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde?

Peş peşe yaşanan son depremler vatandaşlar üzerinde ciddi bir panik haline neden olurken Kahramanmaraş felaketinin yaraları henüz sarılamadan bölgedeki fay hareketliliği hem çalışmaları aksatıyor hem de bölge halkının psikolojisinde büyük etkilere yol açıyor. Öte yandan anlık son depremler listesi her zaman olduğu gibi Kandilli Rasathanesi ve AFAD resmi sitesi üzerinden paylaşılıyor. Peki, 17 Mart 2023 az önce deprem mi oldu, nerede, kaç, şiddetinde, büyüklüğünde? İşte son deprem haberleri ile dakika dakika gelişmeler…