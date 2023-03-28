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Haberler Yaşam Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
Giriş Tarihi: 28.03.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 06:19

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük sarsıcı depremin ardından son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli depremlerin şiddetini, enlemi ve boylamı gibi bilgilerle paylaşıyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. En son Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli ve AFAD'ın aktardığı bilgilere göre artçı sarsıntılar sürüyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler listesi 28 Mart 2023

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Son dakika depremler… 6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından son depremler listesi sürekli güncelleniyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi listesi ile son depremler listesinde merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgisi paylaşılıyor. Kahramanmaraş merkezli yüzyılın felaketi ardından bölgede artçılar sürüyor. En son deprem son dakika nerede oldu sorusu afet bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye'nin gündeminde. İşte, 28 Mart 2023 son depremler listesi…

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

ARTÇI DEPREM HAREKETLERİ DEVAM EDECEK!

7.7 ve 7.6'lık iki büyük Kahramanmaraş depremi ardından ilk büyük artçı Gaziantep'te 6 ve üzerinde görüldü. Bir ayı geride bırakan yüzyılın felaketinde artçı sarsıntılar devam ediyor.

Uzmanlar artçıların yıllarca süreceğine dair uyarılarda bulundu. Bunun sebebi gerçekleşen depremlerin yüzeye yakınlığı. Yüzeye uzak olan depremlerde artçıların 10 gün süreyle sürmesi bekleniyor. Ancak asrın felaketi yerin 7 km altında gerçekleşerek artçı şokları da beraberinde getirdi.

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

SON DEPREMLER LİSTESİ 28 MART 2023

Büyüklük:3.7 (Mw)
Yer:Yeşilyurt (Malatya)
Tarih:2023-03-28
Saat:02:32:29 TSİ
Enlem:38.269 N
Boylam:38.281 E
Derinlik:7.38 km



Büyüklük:3.5 (Ml)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-27
Saat:21:47:54 TSİ
Enlem:38.12 N
Boylam:37.361 E
Derinlik:7 km

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu
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