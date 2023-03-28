Haberler Yaşam Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Giriş Tarihi: 28.03.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 28.03.2023 06:19

Son depremler: Kahramanmaraş’ta deprem! Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? AFAD ve Kandilli duyurdu

Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük sarsıcı depremin ardından son depremler listesi merak ediliyor. AFAD ve Kandilli depremlerin şiddetini, enlemi ve boylamı gibi bilgilerle paylaşıyor. Yaşanan her sarsıntı sonrası az önce deprem mi oldu, merkez üssü neresi, şiddeti kaç soruları yanıt arıyor. En son Malatya ve Kahramanmaraş'ta deprem oldu. Kandilli ve AFAD'ın aktardığı bilgilere göre artçı sarsıntılar sürüyor. Peki Deprem mi oldu, nerede ve kaç şiddetinde? İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verileri ile son depremler listesi 28 Mart 2023