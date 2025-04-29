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Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
16:09
Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!
Son Sığınak konusu ile sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim filmi için ekran başında yerler alındı. Aksiyonlu sahneleri ile hatırlanan filmle birlikte yapıma dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Son Sığınak filmi oyuncuları kimler, ne anlatıyor? İşte, filme dair merak edilenler: