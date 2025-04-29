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Haberler Yaşam Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 16:08 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:09

Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!

Son Sığınak konusu ile sinemaseverlerin dikkatini çekiyor. Ric Roman Waugh'un yönettiği 2020 yapımı gerilim filmi için ekran başında yerler alındı. Aksiyonlu sahneleri ile hatırlanan filmle birlikte yapıma dair araştırmalar da hız kazandı. Peki, Son Sığınak filmi oyuncuları kimler, ne anlatıyor? İşte, filme dair merak edilenler:

Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!

Orijinal adıyla Greenland televizyon izleyicisinin gündeminde. Son Sığınak filmi konusu ile küresel bir felaket hikayesine odaklanıyor. İnsanların 48 sat içindeki kaçma hikayesini anlatan yapım takip ediliyor. İşte, Son Sığınak filmi oyuncuları...

Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!

SON SIĞINAK FİLMİ KONUSU

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır.

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Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!

Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland'daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!

SON SIĞINAK FİLMİ OYUNCULARI

Gerard Butler - John Garrity

Morena Baccarin - Allison Garrity

David Denman - Ralph Vento

Hope Davis - Judy Vento

Roger Dale Floyd - Nathan Garrity

Andrew Byron Bachelor - Colin

Merrin Dungey - Major Breen

Holt McCallany - Twin Otter pilot

Scott Glenn - Dale

Son Sığınak konusu nedir, oyuncuları kimler? Son Sığınak filmi gündemde!