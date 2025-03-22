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Haberler Yaşam Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:26 Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 06:28

Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan arasında iş insanı Ali Nuhoğlu da var. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında, Nuhoğlu'nun 2020 yılında 50 milyon dolarlık bir borç batağındayken bugün nasıl 700 milyon dolarlık bir servet sahibi olduğunu kaleme aldı. İmamoğlu'nu kral dairesinde ağırlayan Nuhoğlu, o gün o otelde neler konuştu...

Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

Kolombiya'da uyuşturucu kartelleri sokakta kendini gösterdiğinde bu normal karşılanabilir.
Ama Türkiye'de, bir yolsuzluk soruşturması karşısında ana muhalefet partisinin gençleri sokağa çağırması...
Bu, yalnızca bir protesto değil, sanki bir perdeleme girişimidir.

Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

Üstelik perde arkasında eski dostlar, şaibeli ihaleler ve sır dolu odalar varsa...
CHP lideri Özgür Özel, "Sokağa inin" diyor. Daha önce büyük bedeller ödemiş bu ülkenin gençlerini sokaklara çağırıyor. Ne için?
Savcılığın kapısını çaldığı yolsuzluk iddialarının üzeri örtülebilsin diye mi?
Oysa dosya kalın. İddialar yeni değil. İsimler tanıdık. Sır perdesi ise giderek aralanıyor.

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Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

PARANIN İZİ SÜRÜLSEYDİ
Bu köşede yıllardır bir şey söylüyoruz: "Paranın izini sürün." Takip etseydiniz bugün konuşulan isimleri çok önceden görürdünüz: Ekrem İmamoğlu, Ali Nuhoğlu, Fatih Keleş, Ertan Yıldız... Ve daha niceleri. Hepsi bugün rüşvet ve irtikap suçlamasıyla soruşturma kapsamında.

Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

Özellikle biri var ki, adı artık "kilit" kelimesiyle anılıyor: Müteahhit Ali Nuhoğlu.
Nuhoğlu, 2020 yılında 50 milyon dolarlık borç batağındaydı. Konkordato konuşuluyordu.
Ancak ne olduysa, o tarihten sonra yıldızı parladı. İmamoğlu'nun İBB Başkanı olmasıyla birlikte Nuhoğlu'nun servetinin 600-700 milyon dolara ulaştığı iddia ediliyor. MASAK'ın araştırmasında ortaya çıkan para trafiği dudak uçuklatıyor.

Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

Nasıl mı?
İddialara göre İBB'den ihale alanlar, "bir kısmını paylaşmak" şartıyla davet ediliyordu.
Bir işadamının şu sözleri her şeyi buz gibi ortaya koyuyor:
"150 milyon dolarlık bir iş teklif edildi ama üçte birini onlara vermem şartıyla... Reddettim."