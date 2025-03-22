Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı

Nasıl mı?

İddialara göre İBB'den ihale alanlar, "bir kısmını paylaşmak" şartıyla davet ediliyordu.

Bir işadamının şu sözleri her şeyi buz gibi ortaya koyuyor:

"150 milyon dolarlık bir iş teklif edildi ama üçte birini onlara vermem şartıyla... Reddettim."