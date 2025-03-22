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Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı
Giriş Tarihi: 22.03.2025 06:26
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025
06:28
Soruşturmanın kilit ismi Ali Nuhoğlu: Sırlarla örülü bir servet masalı! Mahmut Övür yazdı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük yolsuzluk operasyonu başlatıldı. Operasyon çerçevesinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınan arasında iş insanı Ali Nuhoğlu da var. SABAH Gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşe yazısında, Nuhoğlu'nun 2020 yılında 50 milyon dolarlık bir borç batağındayken bugün nasıl 700 milyon dolarlık bir servet sahibi olduğunu kaleme aldı. İmamoğlu'nu kral dairesinde ağırlayan Nuhoğlu, o gün o otelde neler konuştu...