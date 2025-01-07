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SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:54
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025
16:54
SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
2025 Ocak zammı sonrası sosyal desteklerde güncellemeye gidildi. Yeni yılda memur maaş zammıyla belirlenen SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı 11,54 oranında zam aldı. Zam tablosunun belli olmasının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar yeni yılın ilk yarısında alacakları yeni ve zamlı maaşları öğrenmek istiyor. Peki; Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç arttı? İşte, yeni maaşlar…