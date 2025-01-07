Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 07.01.2025 16:54 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:54

SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

2025 Ocak zammı sonrası sosyal desteklerde güncellemeye gidildi. Yeni yılda memur maaş zammıyla belirlenen SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşı 11,54 oranında zam aldı. Zam tablosunun belli olmasının ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlar yeni yılın ilk yarısında alacakları yeni ve zamlı maaşları öğrenmek istiyor. Peki; Ocak 2025 zammıyla sosyal yardımlar ne kadar oldu, kaç TL, yüzde kaç arttı? İşte, yeni maaşlar…

SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

Ocak zammı ile sosyal yardımlar arttı. Memur maaş katsayılarındaki artışa bağlı olarak artan ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılan sosyal desteklere 11,54 oranında zam yapıldı. 2025 Ocak zammının ardından yeni ve zamlı SED yardımı, evde bakım maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul ve yetim maaşları merak edildi. Peki, 2025 Ocak zammı ile sosyal yardımlar arttı mı, ne kadar oldu, kaç TL?

SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranlarıyla birlikte memur zammı oranı kadar artan 65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parası gibi birçok sosyal ödeneğin de yeni tutarları belli oldu.

İşte o tutarlar:

SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

SOSYAL DESTEKLER ZAMMI 2025 SON DAKİKA || Ocak zammı SED yardımı, evde bakım parası, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu?

DUL-YETİM MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli maaşı SSK ve Bağ-Kur'lular için 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 TL'ye çıktı. Bu durumda vefat eden sigortalı SSK veya Bağ-Kur emeklisi ise:

Yüzde 75 oranında dul maaşı alan birisi için taban maaş 10.852 TL olarak uygulanacak.
Yüzde 50 oranında dul maaşı alan bir eş için ise taban maaş 7.234 TL olacak.
Yüzde 25 oranında yetim maaşı alan birisi için ise taban maaş 3.617 TL olacak.

SON DAKİKA