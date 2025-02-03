SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Bu yılın ilk altı ayında geçerli olacak sosyal yardım ödemeleri güncellendi. Yapılan zamlarla birlikte, SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler artış gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş faydalanıyor. Peki, Ocak 2025 itibarıyla bu yardımlar ne kadar oldu ve zam oranı ne kadar oldu? İşte, güncel sosyal yardım tutarları ve diğer detaylar.