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Haberler Yaşam SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 23:28 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:28

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

2025 Ocak zammı ile birlikte sosyal destek ödemeleri yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar, yüzde 11,54 oranında bir artış gösterdi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarlar belirlenerek, zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar oldu ve hangi ödemelere ne kadar zam yapıldı? İşte, güncel rakamlar ve tüm detaylar...

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

Bu yılın ilk altı ayında geçerli olacak sosyal yardım ödemeleri güncellendi. Yapılan zamlarla birlikte, SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı gibi ödemeler artış gösterdi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlardan milyonlarca vatandaş faydalanıyor. Peki, Ocak 2025 itibarıyla bu yardımlar ne kadar oldu ve zam oranı ne kadar oldu? İşte, güncel sosyal yardım tutarları ve diğer detaylar.

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

2025 yılında uygulanacak emekli ve memur zammı belli oldu. Buna göre emekliye zam oranı yüzde 15,75 oldu.

Memur ve memur emeklisinin zam oranı ise yüzde 5,54 enflasyon farkına ilaveten yüzde 6 toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 11,54 oldu.

Yeni zam oranlarıyla birlikte 2025 maaşları da güncellendi.

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SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Sosyal yardımlara da (engelli aylığı, evde bakım parası, 65 yaş ödeneği gibi) memur maaş artışıyla birlikte zam geldi. İşte güncel ödeme tutarları:

SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?

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