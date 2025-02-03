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SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 03.02.2025 23:28
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
23:28
SOSYAL DESTEKLERE ZAM GELDİ! Şubat 2025 SED yardımı, evde bakım aylığı, engelli maaşı ve 65 yaş aylığı ne kadar oldu?
2025 Ocak zammı ile birlikte sosyal destek ödemeleri yeniden düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardımlar, yüzde 11,54 oranında bir artış gösterdi. Ocak 2025 itibarıyla SED yardımı, evde bakım desteği, engelli maaşı, 65 yaş aylığı ve dul-yetim ödemelerinde yeni tutarlar belirlenerek, zamlı ödemeler hesaplara yatırılmaya başlandı. Peki, Ocak 2025'te sosyal yardımlar ne kadar oldu ve hangi ödemelere ne kadar zam yapıldı? İşte, güncel rakamlar ve tüm detaylar...