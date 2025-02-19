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Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! "Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir..."
Giriş Tarihi: 19.02.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
10:44
Sosyal medyada linke tıkladı 600 bin TL dolandırıldı! "Bir gecede hayalleriniz yıkılabilir..."
Antalya'da emekli maaşı ile geçinen 60 yaşındaki Faruk Gülcemal, sosyal medyada bir linke tıkladıktan sonra telefonunun kilitlenmesi sonrasında adına 600 bin TL kredi çekilerek dolandırıldı. Olay sonrası hayatı kabusa dönen Gülcemal " Telefonum bir anda kitlendi. 24 saat sonra telefoncuya gidip açıtrdım. Ardından bankaya gidince..." ifadelerini kullandı.