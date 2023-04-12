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Haberler Yaşam Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?
Giriş Tarihi: 12.04.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 23:14

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

Devlet tarafından sağlanan Sosyal yardım ödemelerinden faydalanmakta olan vatandaşlar "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; bu sene 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyelerinin; gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla ödemelerinin yapılacağı kaydedilmişti. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, kimlere ikramiye yatacak? Yaşlı maaşı, engelli aylığı alanlar ikramiye alır mı? İşte ödemenin yapılacağı kişiler…

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi olup olmayacağı konusu gündemdeki yerini aldı. Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardımlardan faydalanmakta olan vatandaşlar bu kapsamda "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, kimlere ikramiye yatacak? Yaşlı maaşı, engelli aylığı alanlar ikramiye alır mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte bayram ikramiyesi alabilecek vatandaşlar…

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

SOSYAL YARDIM ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI, OLACAK MI?

Konuyla ilgili bakanlık, kamuoyuna şu açıklamalarda bulundu;

"Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir."

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Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

"Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir."

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

Örneğin; eşinin vefat etmesi nedeniyle %50 hisse oranı ile eşe, %25 hisse oranı ile yetim çocuğa ölüm aylığı ödenmesi halinde; 2.000 TL tutarındaki bayram ikramiyesi hak sahiplerine hissesi oranı esas alınarak ödeneceğinden, eşe 1000 TL, yetim çocuğa ise 500 TL tutarında bayram ikramiyesi ödemesi yapılır.

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

DUL VE YETİMLERE YÜZDE 50 ORANINDA ÖDENECEK

Vefat eden sigortalılarımızdan dolayı gelir ve/veya aylık almakta olan hak sahiplerinin bayram ikramiyesi ödemesi hak sahiplerinin hisseleri oranında ödenir.

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