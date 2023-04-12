Haberler Yaşam Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

Giriş Tarihi: 12.04.2023 23:14 Güncelleme Tarihi: 12.04.2023 23:14

Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, olacak mı? Yaşlı maaşı, engelli aylığı gibi sosyal yardım alanlar bayramda ikramiye alır mı?

Devlet tarafından sağlanan Sosyal yardım ödemelerinden faydalanmakta olan vatandaşlar "Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı" sorusuna yanıt aramaya başladı. Yapılan açıklamada; bu sene 2000 TL olarak hesaplara yatırılacak olan bayram ikramiyelerinin; gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla ödemelerinin yapılacağı kaydedilmişti. Peki, Sosyal yardım alanlara bayram ikramiyesi var mı, kimlere ikramiye yatacak? Yaşlı maaşı, engelli aylığı alanlar ikramiye alır mı? İşte ödemenin yapılacağı kişiler…