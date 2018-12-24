Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

'da, yılbaşından önce ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi üzerine daha önce günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.

DHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 24.12.2018 18:32 Güncelleme Tarihi: 24.12.2018 18:36
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Kentte yılbaşından sonra kartı, ve pasaport ücretlerinin zamlanacağı, ayrıca kimlik ve ehliyetlerini değiştirmeyenlere yüksek miktarda para cezası uygulanacağı söylentisi nedeniyle ve Vatandaşlık Müdürlüğü önünde uzun kuyruklar oluştu.

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Günde 200 kişinin müracaat ettiği Müdürlüğe söylentinin ardından yaklaşık 500 kişi başvurmaya başladı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Ortaya çıkan durum ile ilgili olarak ve Vatandaşlık Müdürü Mehmet Şen açıklama yapmak ihtiyacı duydu. İşte o açıklama:

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

"Biz günlük 250-300 arasında kartı veriyorduk. Geçen sene Aralık ayı ve bu yıl Aralık ayında yoğunluk yaşıyoruz. En fazla verdiğimiz cüzdan sayısı geçen sene il genelinde aylık 17 bin civarındaydı.

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Normal olarak verdiğimiz aylarda 14 bin, 15 bin oluyor. Ama Aralık ayında bir dedikodu yayılıyor, 'Yılbaşından önce cüzdanını değiştirmeyen cezalı duruma düşüyor' diye. Böyle bir şey kesinlikle yok.

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Bazıları demiş ki 'Yılbaşından sonra cüzdan 60 lira olacak'. Öyle bir şey de yok.

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu

Cüzdanın şu anda ücreti 18,5 lira. Normalde 250, 300 civarında cüzdan verirken bu ay günlük 300 ile 500 arasında başvuran var. Vatandaşlarımız bu asılsız dedikoduları umursamasınlar. Böyle bir şey yok"

BİZE ULAŞIN