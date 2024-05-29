Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.

"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle: