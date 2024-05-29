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Haberler Yaşam Sözde yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar
Giriş Tarihi: 29.05.2024 23:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 23:28

Sözde yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde katliam yapan İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' çağrısına rağmen geçtiğimiz günlerde Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40'tan fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırıya dünyadan tepki yağdı. Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. Sözde Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta tepki çeken ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

İsrail, Gazze işgalinde güvenli dediği bölgeleri aralıksız olarak vuruyor. Sivillerin son sığınağı olan Refah'ı da vuran, Filistinlileri diri diri yakan İsrail ordusu, tüm kuvvetleriyle kenti ele geçirdi.

Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 96'ya yükseldi.

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Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Soykırımcı İsrail ordusu, Uluslararası Adalet Divanının 'saldırıları durdurma' kararına rağmen Refah şehrinde yerinden edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. İnsanları canlı canlı yakan terör devleti, tüm dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.

Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri

Yazar Azra Kohen, yaşananlardan sonra, Refah konusunda paylaşım yapmamasını eleştiren bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı.

"Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar"

Filistinlilerin çocuklarını, '3 saat önceden uyarılar yapılmasına rağmen bombaların atılacağı yerlere bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.

Kohen'in infiale neden olan paylaşımı şöyle:

Sözde yazar Azra Kohen’den skandal ’Filistin’ sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar
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