SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. MEB bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt arıyor. Adaylar sorgulama işlemini E Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…