Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:35
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
09:35
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçların açıklanması ile birlikte MEB bünyesinde çalışmaya başlayacak. Bu noktada, 'E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?' soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Sonuçlar, 'e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu' ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte mülakat sonuçları sorgulama ekranı…