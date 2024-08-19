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Giriş Tarihi: 19.08.2024 09:35 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 09:35

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 20 bin sözleşmeli öğretmen sonuçların açıklanması ile birlikte MEB bünyesinde çalışmaya başlayacak. Bu noktada, 'E Devlet ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?' soruları adaylar tarafından araştırılıyor. Sonuçlar, 'e Devlet Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonucu' ekranı üzerinden görüntülenebilecek. İşte mülakat sonuçları sorgulama ekranı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alacak 20 bin öğretmen ataması için mülakat süreci 1 Temmuz tarihinde başlamıştı. MEB bünyesinde görev almak isteyen adaylar, 'Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman açıklanacak?' sorularına yanıt arıyor. Adaylar sorgulama işlemini E Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. İşte Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonucu sorgulama ekranı…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV SONUCU NE ZAMAN AÇIKLANIR?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUCU NEREDEN, NASIL ÖĞRENİLİR?

Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçlarının ilanından sonra yapılacak. MEB sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

2023 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANDI?

MEB, sözleşmeli öğretmenlik sınav sonuçları için tarih bilgisi vermedi ancak sonuç duyurusunun ağustos ayı içerisinde gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz yıl 45 bin öğretmen ataması için sözlü sınavlar nisan ayında yapılmıştı. 7-16 Nisan tarihlerinde yapılan mülakatların sonuçları 18 Nisan Salı günü ilan edilmişti.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK mülakat sonuçları sorgulama: E Devlet ile 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları belli oldu mu, ne zaman olacak?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK NEDİR?

Sözleşmeli öğretmen kadro karşılığı belirli bir süre çalışan bir meslek grubudur. Kadroya geçiş aşamasındadır. Özetle devlete verilen sözün 3 yılın sonunda tutulması sonucu sözleşmeli öğretmenler kadroya geçer.

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