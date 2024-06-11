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Haberler Yaşam Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:12 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 06:12

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alan bazlı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 açıklandı. 20 bin öğretmen ataması mülakat tarihleri için geri sayım başlarken adayların beklediği o bilgi de paylaşıldı. 1 Temmuz tarihinde başlayacak sözlü sınavlar öncesinde katılmaya hak kazanan adaylar için taban puanı belirlendi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı taban puanları...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları alan bazlı açıklandı. 20 bin öğretmen ataması mülakatları Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Ön başvurularını yapan adaylar sözlü sınav için çağırılıyor. Bu noktada branş bazında puanlar araştırılıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı taban puanları 2024 kontenjan sayısı ve atama takvimi...

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

ÖĞRETMEN ATAMA ÖN BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından açıklanan öğretmen atama takvimi kapsamında ilk adım Ön Başvuru ve Sözlü Sınav Merkezi Tercihlerinin Alınması oldu.

20 Mayıs itibarıyla işlemler başladı. 31 Mayıs tarihinde son buldu.

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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

ÖĞRETMEN ATAMA SÖZLÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

Adayların Sözlü Sınava Alınacakları Sınav Merkezlerinin İlanı 10 Haziran günü yapıldı. Mülakat yerleri sorgulaması ardından mülakatlar 1 Temmuz itibarıyla başlayacak.

Sözleşmeli Öğretmenlik Sözlü Sınav Merkezinin İlanı için tıklayınız!

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV TABAN PUANLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların alan bazlı taban puanları açıklandı.

Bakanlığın internet adresi üzerinden yapılan duyuruda, "2024 Mayıs Sözleşmeli Öğretmenlik İçin Sözlü Sınava Çağrılan Adaylara Ait Alan Bazlı Taban Puanlar" listesine yer verildi:

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

ÖĞRETMEN ATAMA MÜLAKAT SINAVI TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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