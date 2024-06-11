Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları alan bazlı açıklandı. 20 bin öğretmen ataması mülakatları Temmuz ayı itibarıyla başlayacak. Ön başvurularını yapan adaylar sözlü sınav için çağırılıyor. Bu noktada branş bazında puanlar araştırılıyor. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı taban puanları 2024 kontenjan sayısı ve atama takvimi...