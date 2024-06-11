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Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 tablosu yayında! MEB 20 bin öğretmen ataması mülakat sınavı taban puanları listesi
Giriş Tarihi: 11.06.2024 06:12
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
06:12
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alan bazlı sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav taban puanları 2024 açıklandı. 20 bin öğretmen ataması mülakat tarihleri için geri sayım başlarken adayların beklediği o bilgi de paylaşıldı. 1 Temmuz tarihinde başlayacak sözlü sınavlar öncesinde katılmaya hak kazanan adaylar için taban puanı belirlendi. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sınavı taban puanları...