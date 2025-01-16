SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

AGS BİR SONRAKİ SINAVA KADAR GEÇERLİ OLACAK!

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. MEB-AGS'nin yapılacağı tarihler, Bakanlık ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenecek. ÖSYM, MEB-AGS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurulacak.

Başvuru belgesi; adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte ÖSYM tarafından hazırlanacak.