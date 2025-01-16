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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 09:23

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameler ve atama yönetmeliklerinin yer aldığı yeni sayıda Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının ve Bakanlığa bağlı kurumlarda sözleşmeli öğretmenlik istihdamına ilişkin usuller ve esaslar belirlendi. Yönetmelikte Akademi'de eğitim almak için ilk adım olan ÖSYM tarafından uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yer verildi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi, içeriği neler?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. 2025 yılıyla birlikte öğretmenler Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak. ÖSYM tarafından hazırlanacak AGS sınavına tabi tutulacak adaylar için usul ve esaslar belirlendi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği içeriği neler? AGS nedir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DEĞİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile; Milli Eğitim Akademisinde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının belirlenmesine ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi eğitim kurumlarında sözleşmeli öğretmen istihdamına ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

Akademide hazırlık eğitimine alınacakların belirlenmesi amacıyla ÖSYM tarafından Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yapılacak. MEB-AGS'nin kapsamı, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum ve değerleri içeren öğretmenlik mesleği yeterlikleri esas alınarak belirlenecek.

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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

MEB-AGS'nin içeriği, yapılacağı yer ve zamanı, sınavın duyurulması, sınavda yer alacak konular ile testler ve bunların ağırlıkları, puan türleri ve hesaplama yöntemi, başvuru yapacakların öğrenim düzeyi, adayların başvuru usulü, sınavdan elde edilecek puan türlerinin hazırlık eğitimine girişte kullanılmasına ve sınav sonuçlarının adaylara ve kurumlara bildirilmesi ile sınava ilişkin diğer hususlar Bakanlık ve ÖSYM tarafından müştereken belirlenecek. Sınav kılavuzu belirlenen bu hususlar doğrultusunda ÖSYM tarafından hazırlanarak yayımlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

AGS BİR SONRAKİ SINAVA KADAR GEÇERLİ OLACAK!

MEB-AGS puanları, sonuçların açıklanmasından itibaren, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olacak. MEB-AGS'nin yapılacağı tarihler, Bakanlık ve ÖSYM tarafından birlikte belirlenecek. ÖSYM, MEB-AGS tarihi, başvuru tarihi ve başvurunun ne şekilde ve nereye yapılacağını Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitesinde duyurulacak.

Başvuru belgesi; adayların ayrıntılı kimlik bilgileri, öğrenim düzeyi ve öğrenim alanlarına ilişkin bilgiler ile gerekli diğer kişisel niteliklerine ilişkin bilgilerin yer almasını sağlayacak içerikte ÖSYM tarafından hazırlanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?

HAZIRLIK EĞİTİMİNDE ARANACAK ŞARTLAR
Hazırlık eğitimine alınacaklarda 7528 sayılı Kanunun 9'uncu maddesinde belirtilen şartların yanında aşağıdaki şartlar aranacak:

Öğretmenlik mesleğine kaynak teşkil eden en az lisans düzeyinde yükseköğretim programlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışı yükseköğretim programlarından mezun olmak.

Engelli adaylar için EKPSS'den, diğer adaylar için MEB-AGS'den alanlarında belirlenen taban puan ve üzerinde puan almış olmak.

Daha önce Bakanlığa sözleşmeli öğretmen olarak ataması yapılanlardan, mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar ile göreve başladığı halde mazeretsiz olarak görevlerinden ayrılanlar bakımından yerleştirildikleri tarihten itibaren bir yıllık süre geçmiş olmak.

Öğretmenlik mesleğini yapabileceğine ilişkin sağlık kurulu raporu almış olmak.

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