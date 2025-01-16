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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?
Giriş Tarihi: 16.01.2025 09:23
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025
09:23
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YÖNETMELİĞİ:Yeni şartlar Resmi Gazete’de! MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Yönetmeliği içeriği nedir?
Milli Eğitim Bakanlığı sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnameler ve atama yönetmeliklerinin yer aldığı yeni sayıda Milli Eğitim Akademisi'nde hazırlık eğitimine alınacak öğretmen adaylarının ve Bakanlığa bağlı kurumlarda sözleşmeli öğretmenlik istihdamına ilişkin usuller ve esaslar belirlendi. Yönetmelikte Akademi'de eğitim almak için ilk adım olan ÖSYM tarafından uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) yer verildi. Peki, MEB sözleşmeli öğretmenlik yönetmeliği değişti mi, içeriği neler?