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Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:47

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son durum araştırılıyor. Kabine Toplantısı Kararları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura kadro konusunda açıklamalarda bulundu. 424 bin sözleşmelinin kadroya isteğe bağlı olarak geçebileceği, söylenen konular arasında. Bu noktada, "sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, sözleşmeliye kadro şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. 90 bin taşerona kadro, EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı yanında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konu hakkında da açıklamalar bulunuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte sözleşmeliye kadro son durum 6 Aralık 2022

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro çıktı mı sorusu, yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" açıklamalarda bulunmuştu. Bu noktada, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusu yanıt arıyor. İşte sözleşmeliye kadro son durum

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI BELLİ OLDU!

Kabine Toplantısı, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri sözleşmeliye kadro düzenlemesiydi. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleri ile ilgili taslak Kabine Toplantısı'nda ele alındı.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yüzbinlerce kişinin merakla beklediği sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdiklerini söyledi.

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