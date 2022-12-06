Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2022: Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Giriş Tarihi: 06.12.2022 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022 09:47

Sözleşmeliye kadro son durum araştırılıyor. Kabine Toplantısı Kararları'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan, memura kadro konusunda açıklamalarda bulundu. 424 bin sözleşmelinin kadroya isteğe bağlı olarak geçebileceği, söylenen konular arasında. Bu noktada, "sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, sözleşmeliye kadro şartları nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. 90 bin taşerona kadro, EYT, emekli zammı ve asgari ücret zammı yanında çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bu konu hakkında da açıklamalar bulunuyor. Peki, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak? İşte sözleşmeliye kadro son durum 6 Aralık 2022