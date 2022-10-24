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Giriş Tarihi: 24.10.2022 07:28 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 07:30

Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında gündem oldukça yoğun. Sözleşmeli personele kadro, taşerona kadro, EYT, ocak zammı gibi konu başlıkları üzerinde detaylı çalışmalar Bakan Vedat Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor. Sözleşmeliye kadro detayları hakkında bilgi edinmek isteyen personel araştırmalarına devam ediyor. Memur-SEN ile ortak çalışma yürütülen konuyla ilgili sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, şartları neler, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda gibi sorular yanıt arıyor. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum ve son dakika gelişmeleri…

Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Sözleşmeliye kadro son dakika 2022 haberleri personelin gündemindeki yerini aldı. Yaklaşık 600 bin sözleşmelinin kadroya geçişini sağlayacak düzenleme üzerinde çalışıyor. 3+1 formülü gündeme gelirken Bakan Bilgin her fırsatta konular üzerinde kendi formüllerini çalıştıklarını hatırlatıyor. Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek, şartları nedir gibi sorular arama geçmişlerindeki yerini aldı. İşte, sözleşmeli kadrosunda son durum…

Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Bu personelin yıllardır kadrolu çalışanlarla aynı işleri yaptığını belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"Temel talebimiz, kamudaki sözleşmeli çalışanların kadroya alınması. Geçmişte bu konuda adımlar atıldı. 2011 ve 2013'te 4/B'li sözleşmeli personel kadroya alındı. Bu, kamu maliyesine hiçbir yük getirmediği gibi, iş barışına ve kamunun verimliliğine katkı sağladı. Bu dönemde de süreli-süresiz ayrımı yapılmaksızın bütün sözleşmeli personelin güvenceli istihdama kavuşturulmasını istiyoruz. Bununla birlikte, TEDAŞ, Türkiye Şeker Fabrikaları ve benzeri kurum ve kuruluşlara işçi statüsünde alınan ancak memurların yapması gereken işleri yapan işçilerin de (mühendis, mimar, avukat vb) memur kadrosuna geçirilmesini talep ediyoruz."

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Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

SÖZLEŞMELİYE KADRO TASLAĞI ŞEKİLLENİYOR!

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

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