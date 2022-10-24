Sözleşmeliye kadro detayları Kabine sonrası gelecek mi? 2022 sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek, şartları neler, son durum ne?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarında gündem oldukça yoğun. Sözleşmeli personele kadro, taşerona kadro, EYT, ocak zammı gibi konu başlıkları üzerinde detaylı çalışmalar Bakan Vedat Bilgin'in liderliğinde yürütülüyor. Sözleşmeliye kadro detayları hakkında bilgi edinmek isteyen personel araştırmalarına devam ediyor. Memur-SEN ile ortak çalışma yürütülen konuyla ilgili sözleşmeliye kadro ne zaman gelir, şartları neler, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda gibi sorular yanıt arıyor. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son durum ve son dakika gelişmeleri…