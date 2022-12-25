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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 25.12.2022 07:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2022 07:56

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro hakkında son açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geldi. Geçtiğimiz haftalarda TBMM'de yaptığı açıklamalarla emekli ve memur zammı, yeni asgari ücret, 90 bin taşerona kadro ve sözleşmeliye kadro şartları hakkında açıklamalarda bulundu. En son 2013 yılında büyük bir sözleşmeli personele kadro alımı yapılırken, yeni düzenlemeyle birlikte 500 bin sözleşmeliye kadro verilecek. Bu noktada, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, meclise ne zaman gelecek? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro şartları ve kapsadığı kurumlar, araştırılıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 500 bine yakın personele sözleşme verileceğini açıkladı. Bu kadar büyük sözleşmeliye kadro, en son 2013 yılında gerçekleştirildi. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e ne zaman gelecek? İşte detaylar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro son durumu bildirdi. Konuşma şu şekilde:

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Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum. Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Kurumsal işletmelere de beyaz bayrak vereceğiz. Burada düzgün iş örgütlü işyeri haline dönüştüreceğiz. Sendikalaşmaya karşı işverenleri işyerlerini teşhir etmiş olacağız. Önümüzdeki sorunlardan biri geçici işçiler meselesi. Önemli bir meseledir. Bu sorunu çözüyoruz. Bu sorun çalışmasını bitirdim. İnşallah bu ay içerisinde Meclis'e intikal eder.

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