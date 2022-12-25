Sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak, Meclis’e ne zaman gelecek? 2022 sözleşmeliye kadro şartları ne, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli personele kadro hakkında son açıklamalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından geldi. Geçtiğimiz haftalarda TBMM'de yaptığı açıklamalarla emekli ve memur zammı, yeni asgari ücret, 90 bin taşerona kadro ve sözleşmeliye kadro şartları hakkında açıklamalarda bulundu. En son 2013 yılında büyük bir sözleşmeli personele kadro alımı yapılırken, yeni düzenlemeyle birlikte 500 bin sözleşmeliye kadro verilecek. Bu noktada, sözleşmeliye kadro ne zaman çıkacak sorusu yanıt arıyor. Peki, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, meclise ne zaman gelecek? İşte detaylar…