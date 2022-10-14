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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum
Giriş Tarihi: 14.10.2022 16:48 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 16:48

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

Bakan Bilgin tarafından masada yer alan çalışmalar arasında gösterilen taşeron işçiler, sözleşmeliye kadro, EYT ve mevsimlik işçiler gibi konu başlıkları tek tek hayata geçirilmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan soru yanıt arıyor: Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Bakan Vedat Bilgin ve Memur-Sen'in bir araya geldiği konuyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son dakika gelişmeleri ve güncel açıklamalar…

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ile takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmada kamuda yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin kadroya geçişi sağlanacak. Bir süredir yanıt arayan sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek soruları büyük ölçüde yanıtlandı. Peki, sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak, son durum ne? İşte, detaylar…

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

SÖZLEŞMELİYE KADRO KONUSUNDA SON DURUM

Kamuda sözleşmeli olarak çalışan yaklaşık 600 bin personelin kadroya geçmesiyle ilgili sona gelindi. Teknik çalışmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iki taslak metin ile ilgili karar verilecek. Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, geçtiğimiz günlerde Bakanlık'ta bir araya geldi. Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getirdiği öğrenildi.

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Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

Taşeron işçiler, EYT, geçici ve mevsimlik işçilerle ilgili çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, kamuda 550 bin civarındaki sözleşmeli personelin kadroya alınmasıyla ilgili süreci de devam ettiriyor.

Hükümet ile Memur-Sen arasında imzalanan 6. Dönem Toplu Sözleşmeyle hüküm altına alınan sözleşmeli kamu çalışanlarıyla ilgili düzenlemede sona yaklaşıldı.

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

Bu kapsamda son değerlendirmeleri yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen yönetimi, bugün saat 13.30'da Bakanlık'ta bir araya geldi.

Toplantıda, Memur-Sen yönetiminin sözleşmelilere kadro konusundaki raporlarını sunacağı ve bu konuda taleplerini dile getireceği öğrenildi.

Sözleşmeliye kadro gelecek mi, ne zaman gelecek? 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son durum

"KADRO İŞ BARIŞINA VE VERİMLİLİĞE KATKI SAĞLADI"

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, yaptığı açıklamada, 300 bini öğretmen, sağlık personeli ve din görevlisi olmak üzere kamuda 550 bin civarında sözleşmeli personel bulunduğunu söyledi.

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