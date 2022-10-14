Bakan Bilgin tarafından masada yer alan çalışmalar arasında gösterilen taşeron işçiler, sözleşmeliye kadro, EYT ve mevsimlik işçiler gibi konu başlıkları tek tek hayata geçirilmeye devam ediyor. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan soru yanıt arıyor: Sözleşmeliye kadro ne zaman gelecek? Bakan Vedat Bilgin ve Memur-Sen'in bir araya geldiği konuyla ilgili çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Peki, 2022 Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumlarda yapılacak? İşte son dakika gelişmeleri ve güncel açıklamalar…