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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!
Giriş Tarihi: 10.01.2023 09:51 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 09:51

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

Sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı geçtiğimiz yılın sonunda verilen müjdenin ardından araştırılmaya başlamıştı. Şimdi Meclis ve Resmi Gazete adımlarıyla yasalaşma süreci gerçekleşecek. Kamuda görev alan ve düzenlemeden yararlanacak binlerce personel sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili TBMM takvimi takip edilirken sözleşmeliye kadro taslağı da gündemdeki yerini aldı. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2023 ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından detayları aktarılan çalışmada 500 bin sözleşmeli memur kadroya alındı. Resmi süreç Meclis'te görüşülecek kanun teklifi ve Resmi Gazete duyurusu ile tamamlanacak. Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, taslak metni nasıl? İşte, detaylar…

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

"MECLİS'E İNTİKAL ETTİ"

Bakan Bilgin çalışmanın Meclis takviminde yerini aldığını aktardı:

"Sözleşmeli personelin kadroya geçiş süreci Meclis'e intikal etti. 500 binden fazla çalışanı kapsayan bir düzenleme bu."

9 Ocak 2023 tarihli Kabine Toplantısı ile son durumun aktarılması bekleniyor.

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Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇTİ Mİ?

Sözleşmeliye Kadro Şöleni ATO Congresium'da düzenlendi. Programda Başkan Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada sözleşmeliden kadroya geçen siz kardeşlerimizin sevincine ortak olmak üzere bir aradayız. Kısa süre önce yaptığımız açıklamayla farklı kurumlarda çalışan yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine cevap verdik.

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

Bu kapsamda 4C'den 4B'ye geçenler, mahalli idareler personeli, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, 50D'li araştırma görevlileri, vekil ebe, hemşire, aile sağlığı merkezi çalışanları gibi geniş bir alandaki sözleşmeli personelimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretiyoruz. Artık bu personelimiz de diğer kadrolu kamu görevlileri gibi sözleşmelerinin yenilenmemesi ihtimaliyle karşılaşmayacak."

Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI, KAPSAMI, HAKLARI...

"Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

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