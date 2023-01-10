Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

Sözleşmeli personele kadro şartları ve kapsamı geçtiğimiz yılın sonunda verilen müjdenin ardından araştırılmaya başlamıştı. Şimdi Meclis ve Resmi Gazete adımlarıyla yasalaşma süreci gerçekleşecek. Kamuda görev alan ve düzenlemeden yararlanacak binlerce personel sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, hangi tarihte yürürlüğe girecek sorularına yanıt arıyor. Konuyla ilgili TBMM takvimi takip edilirken sözleşmeliye kadro taslağı da gündemdeki yerini aldı. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…