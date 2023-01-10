Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak? 2023 Sözleşmeli personele kadro taslağı ve şartları Meclis gündeminde!

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri 2023 ile takip ediliyor. Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin tarafından detayları aktarılan çalışmada 500 bin sözleşmeli memur kadroya alındı. Resmi süreç Meclis'te görüşülecek kanun teklifi ve Resmi Gazete duyurusu ile tamamlanacak. Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'e geldi mi, hangi tarihte yürürlüğe girecek soruları en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Sözleşmeliye kadro şartları neler, kimleri kapsıyor, taslak metni nasıl? İşte, detaylar…