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Giriş Tarihi: 29.11.2022 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 10:37

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ile gündemde. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 520 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslak metin, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı. Düzenlemeye göre, sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir? İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak soruları gündemdeki yerini koruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sözleşmeliye kadro düzenlemesi için çalışmalar tamamlandı. Sözleşmeliden kadroya geçiş için hazırlanan taslak metin, 28 Kasım tarihli Kabine Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamuda çalışan 500 bini aşkın 4B'li sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme ile ilgili detayları kamuoyu ile paylaştı. Sözleşmeliden kadroya geçişin 3 artı 1 yıllık sürede gerçekleşeceği belirtilirken ''Sözleşmeliye kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte 2022 Sözleşmeliye kadro 3+1 şartı ve konu ile ilgili tüm merak edilenler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM: SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI?

Kabine Toplantısı, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri sözleşmeliye kadro düzenlemesiydi. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleri ile ilgili taslak Kabine Toplantısı'nda ele alındı.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yüzbinlerce kişinin merakla beklediği sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK, ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

"Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

KURUMLAR ARASI NAKİL HAKKI NE ZAMAN?

Başkan Erdoğan, kadroya geçen personelin, kurumlar arası nakil hakkına 4 yıllık sürecin ardından kavuşacağını bildirdi.

Mahalli idarelerdeki sözleşmelilerden kadroya geçenlerin, sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebileceğini kaydeden Erdoğan, "Böylece kamu çalışanlarının önemli bir sorununu daha çözerek sözleşmeli-kadrolu statüsünü daha adil ve sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu konudaki hukuki düzenlemenin en kısa sürede Meclise sunularak hayata geçmesini sağlayacaklarını belirtti.

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