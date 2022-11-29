SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA 2022: Başkan Erdoğan müjdeyi verdi! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri ile gündemde. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 520 bin kişiyi ilgilendiren sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili müjdeli haber geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde hazırlanan taslak metin, geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunuldu. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı. Düzenlemeye göre, sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecek. Peki, Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor, 3+1 şartı nedir? İşte, 2022 Sözleşmeliye kadro son durum ve konu ile ilgili tüm gelişmeler.