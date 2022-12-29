SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli memur kadro alıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sözleşmeliye kadro son dakika tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a sunulan yasa teklifinde detayların açıklanması bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama sonrası sözleşmeliye kadro Meclise geldi mi sorusu gündem olmuştu. Yaklaşık 550 bin kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi bu yılın en önemli konuları arasında yer aldı. Peki, sözleşmeliye kadro Meclise geldi mi, şartları neler, ne zaman çıkacak? İşte, çalışma hakkında son bilgiler…