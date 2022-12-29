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Haberler Yaşam SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
Giriş Tarihi: 29.12.2022 10:08 Güncelleme Tarihi: 29.12.2022 10:08

SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeli memur kadro alıyor. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen sözleşmeliye kadro son dakika tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a sunulan yasa teklifinde detayların açıklanması bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin'in yaptığı açıklama sonrası sözleşmeliye kadro Meclise geldi mi sorusu gündem olmuştu. Yaklaşık 550 bin kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçişi bu yılın en önemli konuları arasında yer aldı. Peki, sözleşmeliye kadro Meclise geldi mi, şartları neler, ne zaman çıkacak? İşte, çalışma hakkında son bilgiler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Sözleşmeliye kadro son dakika haberleri takip ediliyor. Son Kabine Toplantısı ardından Başkan Erdoğan tarafından bu yıl bitmeden çözülecek konular arasında yer aldığı açıklanan sözleşmeliye kadro şartları arama geçmişlerindeki yerini aldı. Kamuda çalışan yaklaşık 550 bin sözleşmeli memur 3+1 formülü ile kadroya geçecek. Peki, sözleşmeliye kadro Meclis'e geldi mi, ne zaman gelecek? İşte, sözleşmeliye kadro 2022 hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

EK GÖSTERGEDEN SÖZLEŞMELİLERİN KADROYA ALINMASINA KADAR!

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Başkan Erdoğan şunları aktardı:

"Ek göstergeden sözleşmelilerin kadroya alınmasına kadar pek çok taleplerini çözdüğümüz çalışanlarımızın emeklilikle ilgili beklentilerini karşılayacak hazırlığı da yakında tamamlıyoruz. İnşallah bu meseleyi de yılbaşından önce arzumuz gündemden çıkartmaktır. Amacımız bir sonraki yıl, yani 2024'te ülkemizi yeniden tek haneli enflasyon rakamlarına kavuşturmaktır. Özellikle Türkiye'yi yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyütmektir. Onun için de ülkemizin tüm potansiyelini sonuna kadar kullanıyoruz."

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SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'E GELDİ Mİ?

Bakan Bilgin geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada düzenlemenin Meclis tarihi hakkında şunları aktarmıştı:

"Geçtiğimiz sene kamu çalışanlarımıza enflasyonun üzerinde bir artış yaptık. Bu sene de çalışmalarımız devam ediyor. Yılbaşından hemen önce ya da sonra hemen paylaşırız. Kamu çalışanlarımız için yaptığımız çok önemli bir şey var.

Talep edilirken çok konuşuluyordu ama çözülünce pek konuşulmuyor. O da şu, yaklaşık 550 bin sözleşmeli personellerimizi kadroya geçirdik. Yasa, Meclis'e bu hafta gidecek; yarın (26 Aralık Pazartesi) inşallah göndereceğiz."

Sözleşmeliye kadro Meclis detaylarının aktarılması bekleniyor.

SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

BAKAN BİLGİN'DEN SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'de yaptığı açıklama ile sözleşmeliye kadro hakkında detayları aktardı:

Bizim bir hizmet alanımız da Sosyal Güvenlik, Sağlık Sigortası sistemidir. Sağlık Sigortası Sistemi'ne alınmayan kimse yoktur. İlaç tıbbi malzeme konusunda alabildiğine otoriteler tarafından onaylanmış her ilacı kapsam altına alıyoruz. Kampanyalar yapan var. Kaynağı, sömürü kaynağı olarak görenler var geçit vermiyorum.

Toplu sözleşmede kayıt altına aldığımız bir düzenlemede sözleşmeli personelin kadroya alınması. 4b-4c-4d'lilerin her tür olursa olsun, kamuda eskiden kalan 32 tür personel var. Bunların hepsini disiplin altına alıyoruz. Öğretmeni alıyoruz. Hemen kadroya geçiyorlar. Yaklaşık 500 bine yaklaşacak sayı gündemde.

SÖZLEŞMELİYE KADRO 2022 SON DAKİKA: Meclis’e geldi mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?

Çalışma teknik olarak bitti. İrade Meclis'imizin. Çalışmanın reform niteliğinde olduğunun altını çizmek isterim. Çalışmalar içerisinde istihdamı destekleyecek bir projemiz var. Bu proje ilk defa uygulanan bir projedir. İşletmelere diyoruz, elimizde çeşitli fonlar var. Bütün paraları sanayide, istihdam sürecine dönüştürelim. Birçok ilde uygulamaya kondu. 500 işçi veriyoruz, parasını fondan veriyoruz ama şartı '6 ay parasını biz verirsek, sen 2 yıl çalıştıracaksın' diyoruz. Sanayide nitelikli işgücü yetiştirecek proje geliştiriyoruz.

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