Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı. Son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan detaylar da netleşti. Bakan Bilgin liderliğinde Memur-SEN ortak çalışmaları ile yürütülen düzenleme 520 bin kişi için geliyor. Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neleri kimleri kapsıyor gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 3+1 düzenlemesi ile değerlendirilen çalışma kamuda çalışan sözleşmeli memur için geçerli olacak. Sözleşmeliye kadro son durum adım adım takip ediliyor. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…