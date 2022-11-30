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Haberler Yaşam Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?
Giriş Tarihi: 30.11.2022 14:25 Güncelleme Tarihi: 30.11.2022 14:27

Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Sözleşmeli personele kadro çalışması tamamlandı. Son Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından açıklanan detaylar da netleşti. Bakan Bilgin liderliğinde Memur-SEN ortak çalışmaları ile yürütülen düzenleme 520 bin kişi için geliyor. Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neleri kimleri kapsıyor gibi sorular gündemdeki yerini koruyor. 3+1 düzenlemesi ile değerlendirilen çalışma kamuda çalışan sözleşmeli memur için geçerli olacak. Sözleşmeliye kadro son durum adım adım takip ediliyor. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro son durum araştırılmaya devam ediyor. Bir süredir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde çalışılan taslak metin geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'a sunuldu. Kabine Toplantısı ardından yakın takibe alınan sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler, kimleri kapsıyor soruları gündemde. Sözleşmeli personele kadro çalışmaları yasalaşmaya hazırlanıyor. İşte, 2022 sözleşmeliye kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, "EYT ve sözleşmeli personelin kadroya geçilmesine ilişkin düzenlemeleri Aralık ayı içinde yapmayı planlıyoruz. En kötü ihtimal 2023 yılı başında yasalaşmasına şahit olacağız" dedi.

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Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI BELLİ OLDU!

Kabine Toplantısı, 28 Kasım 2022 Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda alınan kararları kamuoyu ile paylaştı.

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri sözleşmeliye kadro düzenlemesiydi. Kamuda sözleşmeli olarak çalışan 4B'li personelin 4A'lı olarak kadroya geçmeleri ile ilgili taslak Kabine Toplantısı'nda ele alındı.

Başkan Erdoğan, toplantı sonrası yüzbinlerce kişinin merakla beklediği sözleşmeli memura kadro düzenlemesi ile ilgili detayları açıkladı.

Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Sözleşmeliye kadro çalışması 657 sayılı yasanın 4. maddesinin b bendi gereğince çalışan personelin kadrosu ele alındı. Bu düzenleme ile kamu personelinin 4A kadrosuna geçmesi sağlanacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Başkan Erdoğan, şunları kaydetti:

Sözleşmeliye kadro son durum: Sözleşmeli memurun kadroya geçişi yasalaşıyor! Sözleşmeliye kadro çıktı mı, ne zaman çıkacak, şartları neler?

"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir."

"Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor."

"Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."

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