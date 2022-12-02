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Giriş Tarihi: 02.12.2022 11:29 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022 11:29

SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

Her yıl yayınlanan Spotify yıllık özeti 2022 yılı için de belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme uygulaması Spotify Wrapped özeti 30 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. Kullanıcılar, 2022 Spotify yıllık özeti ile yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve dinleme sürelerini öğrenebiliyor. Uygulamayı kullanan kişiler, Spotify 2022 özeti için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır? Spotify Wrapped özellikleri nelerdir, ne anlama gelir? İşte, 2022 Spotify Wrapped Türkiye en çok dinlediklerim listesi ile ilgili merak edilenler.

SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

Dünyaca ünlü müzik uygulaması Spotify 2022 özeti kullanıcıların erişimine sunuldu. Spotify Wrapped olarak da bilinen yıllık özet, "2022'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2022", "Yılın Şarkıları 2022", "Yılın Kadın Sanatçıları 2022" gibi pek çok kategoride yayınlandı. Kullanıcılar, Spotify yıllık özet sayesinde bir yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve dinleme süreleri gibi birçok istatistiği görebiliyor. Peki, Spotify Wrapped özeti nasıl bakılır ve neler var? 2022 Spotify Wrapped özellikleri nelerdir, ne anlama gelir? İşte, detaylar.

SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

SPOTIFY WRAPPED YAYINLADI MI, BELLİ OLDU MU?

Spotify müzik dinleme platformu her yıl sonunda kullanıcılarının dinledikleri müzikleri ve istatistiklerini derleyerek Spotify Wrapped adlı yıl özeti şeklinde sunuyor.

Kullanıcının 2022 yılı boyunca hangi şarkıyı, hangi müzik türünü ne kadar, kaç dakika dinlediğini listeler halinde sunan Spotif Wrapped'e erişmek isteyenler, listeyi nereden görebileceklerini merak ediyor.

İşte, 2022 Spotify Wrapped yıl özeti ile ilgili detaylar şöyle;

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SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

SPOTİFY 2022 ÖZETİ YAYINLANDI!

Spotify 2022 özeti yayınlandı. Twitter'dan yapılan açıklamada, "2022 Özetin burada, sen neredesin? Bu arada uygulamanı güncellemeyi unutma." ifadeleri yer aldı.

SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

SPOTİFY 2022 ÖZETİNE NASIL BAKILIR?

Spotify Wrapped'e telefonunuzda yer alan uygulamaya girmenizin ardından ana sayfa sekmesine dokunarak "2022 özetin hazır" yazılı kısma dokunarak erişebilirsiniz.

Spotify özetinin görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2022" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.

Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2022 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.

SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu.

En çok dinlenen albüm yine UZI'nin El Chavo albümü olarak açıklandı.

2022'de Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu olurken en çok dinlenen grup ise Duman oldu.

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