SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

Her yıl yayınlanan Spotify yıllık özeti 2022 yılı için de belli oldu. Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan müzik dinleme uygulaması Spotify Wrapped özeti 30 Kasım 2022 tarihinde yayınlandı. Kullanıcılar, 2022 Spotify yıllık özeti ile yıl boyunca en çok dinledikleri şarkıları, sanatçıları ve dinleme sürelerini öğrenebiliyor. Uygulamayı kullanan kişiler, Spotify 2022 özeti için araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır? Spotify Wrapped özellikleri nelerdir, ne anlama gelir? İşte, 2022 Spotify Wrapped Türkiye en çok dinlediklerim listesi ile ilgili merak edilenler.