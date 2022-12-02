SPOTİFY YILLIK ÖZET YAYINLANDI! 2022 Spotify Wrapped özeti nasıl ve nereden bakılır, özellikleri nelerdir, ne anlama gelir?

SPOTİFY 2022 TÜRKİYE'NİN EN ÇOK DİNLENENLERİ

Bu yıl Türkiye'nin en çok dinlenen sanatçısı UZI oldu. En çok dinlenen şarkı Bi Tek Ben Anlarım (KÖFN) oldu.

En çok dinlenen albüm yine UZI'nin El Chavo albümü olarak açıklandı.

2022'de Spotify'da en çok dinlenen kadın sanatçı Sezen Aksu olurken en çok dinlenen grup ise Duman oldu.