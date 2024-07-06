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Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?
Giriş Tarihi: 06.07.2024 06:57
Güncelleme Tarihi: 06.07.2024
06:57
Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?
Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game yeni sezonu ile geliyor. 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Yayınlanır yayınlanmaz küresel sansasyon yapım Netflix'in "Stranger Things" ve "Bridgerton" gibi hit dizilerinin izlenme sayısını geride bırakarak bambaşka bir düzeyde uluslararası başarıya ulaşmıştı. İkinci sezonun ana konusu Gi Hun'un intikamı olacak. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 2. sezon tarihi.