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Giriş Tarihi: 06.07.2024 06:57 Güncelleme Tarihi: 06.07.2024 06:57

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başaran Squid Game yeni sezonu ile geliyor. 2. sezon tarihi için Netflix Türkiye'den açıklama geldi. Yayınlanır yayınlanmaz küresel sansasyon yapım Netflix'in "Stranger Things" ve "Bridgerton" gibi hit dizilerinin izlenme sayısını geride bırakarak bambaşka bir düzeyde uluslararası başarıya ulaşmıştı. İkinci sezonun ana konusu Gi Hun'un intikamı olacak. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte Squid Game 2. sezon tarihi.

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

Squid Game, Eylül 2021'de yayınlandıktan kısa bir süre sonra Netflix'in 90 ülkede bir numaralı 'mutlaka izlenmesi gereken' dizisi olmayı başarmıştı. Üç yıllık aranın ardından dizinin sevenlerini mutlu edecek gelişme yaşandı. Squid Game 2. sezonuyla geliyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) yeni sezon hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman? İşte, yeni sezona dair tüm gelişmeler...

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

SQUİD GAME 2. SEZONU İÇİN MÜJDE GELDİ!

Netflix Türkiye'nin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada "Oyunun kurallarını bozmaya kararlı. Squid Game 2. sezonuyla yakında sadece Netflix'te." açıklamalarına yer verildi.

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Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

SQUİD GAME 2. SEZON POTANSİYEL ÇIKIŞ TARİHİ

Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen dizisi olan Squid Game'in Aralık 2024'de yayınlanması bekleniyor. Dizinin başrol oyuncusu Lee Jung-jae (Gi-Hun) verdiği röpartajda "Squid Game"in ikinci sezonunun Aralık ayında geleceğini söyledi.

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

SQUİD GAME 2. SEZON OYUNCU KADROSU
Her ne kadar birçok oyuncu 2. sezonda geri dönmeyecek olsa da, ana karakter Seong Gi-hun (Lee Jung-jae), diğer adıyla Oyuncu 456 geri dönecek.

Favori karakterlerimizin çoğu 1. Sezonda öldü. Yeni yüzler arasında Yim Si-wan, Kang Ha-neul, "Sweet Home" dizisinden Park Gyu-young ve Lee Jin-uk, Park Sung-hoon, Jo Yu-ri, Yang Dong-geun, "Move to Heaven" dizisinden Kang Ae-sim, Lee David, Choi Seung-hyun (diğer adıyla Big Bang'in T.O.P'ü), Roh Jae-won ve "D.P" dizisinden Won Ji-An yer alıyor.

Squid Game 2. sezon çıkış tarihi: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman, konusu ne, kaç bölüm?

SQUİD GAME'İ KİM KAZANIYOR?
Yarışmacıların hayatlarını ortaya koyduğu ölümcül müsabaka farklı senaryolarla sonuçlanabilir. Netflix'in izlenme rekorlarını altüst eden dizisi Squid Game'in sonunda yalnızca bir yarışmacı galip gelmişti. Seong Gi-hun şansının da yaver gitmesiyle büyük para ödülünü kazanmıştı

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