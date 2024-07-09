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Squid Game 2. sezon tarihi 2024: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 09.07.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024
15:12
Squid Game 2. sezon tarihi 2024: Netflix Türkiye duyurdu! Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak?
Güney Kore yapımı distopik gerilim dizisi Squid Game, Eylül 2021'de gösterime girdiğinde dil engelini aşarak Netflix'in şimdiye kadar en çok izlenen dizisi olmayı başarmıştı. İzlenme saati bakımından platformun en çok izlenen dizisinin uzun süredir yeni sezonu sabırsızlıkla bekleniyordu. Squid Game yeni sezon tarihi hakkında açıklama Netflix Türkiye'den geldi. Peki; Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak, oyuncu kadrosunda kimler var?